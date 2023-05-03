Обстрел Херсона 3 мая: в прокуратуре показали, как выглядит город после атаки ВС РФ (фото)

Известно, что под ракетный удар попали железнодорожный вокзал, супермаркет "АТБ" и детский сад.

В среду, 3 мая, российские военные обстреляли магазин "АТБ" и детский садик. Об этом сообщил глава ГВА Роман Мрочко в своем официальном телеграм-канале.

По его информации осколки ракеты повредили стекла и витрины в супермаркете "АТБ". По предварительным данным жертв удалось избежать. А ранение получил всего лишь один человек.

Только в среду, 3 мая, в Херсоне из-за обстрелов ВС РФ погибло более десяти людей

В свою очередь пресс-служба Херсонской областной прокуратуры сообщила о том, что по состоянию на 16:30 из-за хаотических обстрелов мирного населения и попадания снарядов по объектам гражданской инфраструктуры в Херсоне погибли 12 человек. Еще 22 человека получили травмы разной степени тяжести.

Также прокуратура опубликовала фото из города, который подвергся обстрелам ВС РФ. На одном их них можно заметить автомобиль, попавший под ракетный удар. В салоне машины много крови. Жив ли водитель машины, в пресс-службе ведомства не сообщили.

Во время обстрела Херсона 3 мая пострадал продуктовый супермаркет "АТБ"

Обстрел Херсона 3 мая: что сейчас происходит в городе

В среду, 3 мая, Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по гражданской инфраструктуре Херсонской области.

От ракетных атак пострадали железнодорожный вокзал и гипермаркет "Эпицентр".

Как информировал глава Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин, в результате ракетной атаки погибли три человека. Это двое рабочих, которые восстанавливали подачу электроэнергии в селе Степановка. Также от полученных травм скончался на месте житель села Токаревка. Мужчина погиб в собственном дворе.

А во время обстрела строительного гипермаркета трое жителей Херсона были убиты. Еще четверо украинцев получили ранения.

Российские военные ударили также и по железнодорожному вокзалу в Херсоне. Ракета попала в пассажирский вагон состава, который должен был отправиться во Львов, но отстал от графика. В результате один человек погиб, еще трое получили ранения.

Пресс-служба Херсонской областной прокуратуры показала, как выглядит Херсон после массированного ракетного удара 3 мая

Напомним, 29 апреля стало известно, что Херсонская областная военная администрация начала разрабатывать планы эвакуации населения для того, чтобы в случае потенциальной опасности сохранить жизни мирных граждан. По словам замглавы областного совета Юрия Соболевского, противник регулярно использует против гражданского населения террористические методы. Это вынуждает задуматься о реализации худших сценариев.

СМИ также писали о том, что 1 мая в Херсонской области 38-летний сапер подорвался во время разминирования на взрывчатке, которую заложили российские оккупанты. Мужчина потерял часть правой ноги и получил осколочные ранения лица.