Над оккупированной Феодосией вражеская ПВО сбила ударные беспилотники: детали (видео)

В соцсетях передают, что один из БПЛА летел в направлении морского нефтяного терминала. Оккупационные власти сообщили об уничтожении двух беспилотников.

3 мая в Феодосии в оккупированном Крыму раздались взрывы. На полуострове сработала система противовоздушной обороны, были сбиты беспилотники. Кадры уничтожения БПЛА опубликовали в телеграмм-канале Mash.

"Система ПВО сработала в Феодосии над морем. Сообщается об уничтожении беспилотника. По нашей информации, он летел в сторону морского нефтяного терминала", — написали авторы контента.

Журналисты ForPost побеседовали с очевидцем того, как сбивали БПЛА. Он рассказал, что примерно в 18:20 услышал "ужасный грохот".

"Мы как раз шли по улице, аж присели — так было громко. А потом увидели след в небе. Но сейчас все спокойно", — сказал местный житель.

Работа ПВО в Феодосии: комментарии оккупантов

Информацию о работе ПВО в Крыму подтвердил в соцсетях коллаборационист и представитель оккупационных властей Сергей Аксенов. Он призвал местных сохранять спокойствие.

"На юго-востоке Крыма успешно отработали силы ПВО. Повреждений и пострадавших нет", — сообщил Аксенов.

Его "советник" Олег Крючков добавил, что над полуостровом сбили два ударных беспилотника, и призвал местных не снимать работу ПВО.

Напомним, 2 мая секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что взрывы в оккупированном Севастополе – это сигнал оккупантам о необходимости покинуть территорию Крыма.

Также 2 мая в СМИ обнародовали снимки со спутника севастопольской бухты, где взорвали резервуары с нефтью. На фото видно, что они обгорели.