"Не ведется по учебнику": в бригаде "Спартан" рассказали о специфике работы разведки

Как отмечают в МВД, гвардейцам часто приходится действовать в тылу противника и выполнять диверсионно-разведывательные задания непосредственно на линии боевого соприкосновения.

Военнослужащие роты разведки спецназначения бригады "Спартан" занимаются выполнением наиболее опасных заданий, в том числе в тыловой зоне российских оккупантов. О работе гвардейцев пишет официальный сайт Министерства внутренних дел Украины.

Сообщается, что бойцы бригады "Спартан" выполняют диверсионно-разведывательные задачи и нередко занимаются минно-взрывными работами на линии боевого соприкосновения.

Замкомандира взвода с позывным "Хата" отметил, что в обязанности его подразделения входит отслеживание ситуации на переднем крае обороны врага в определенной полосе ответственности, а также наблюдение за изменением в группировках противника, их вооружении и характере действий.

"Вообще должны заниматься только разведкой, но в Бахмуте выполняли и штурмовые действия, вели позиционную войну, поскольку враг прибегал к тактике массированных долгосрочных артиллерийских обстрелов", – отметил боец.

Разведчик с позывным "Десятый" добавил, что специфика его специальности достаточно тонкая и имеет много нюансов, так как командиры всегда принимают решение, основываясь на разведданных.

"Иногда приходилось выполнять задачи несвойственные разведке – штурмы, зачистки, но такие задачи нам тоже под силу, ведь сегодня война не ведется по учебнику, она эволюционирует, меняется и требует умения подстраиваться", – рассказал гвардеец.

Напомним, что 26 апреля в МВД показали, как добровольцы штурмовых подразделений 3 бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины "Спартан" проходят боевое слаживание и осваивают БТР-4.

Ранее, 4 апреля, мы писали о том, как бригада "Спартан" применила БТР-4Е "Буцефал" для уничтожения россиян в Бахмуте. Бойцы получили координаты нахождения личного состава русских подразделений, в результате чего украинский БТР устроил оккупантам огненный шквал.

Еще мы сообщали 23 марта о том, что бойцы бригады "Спартан" начали осваивать штурмовые винтовки украинского производства Форт-221, которая является украинской лицензионной копией израильской штурмовой винтовки TAR-21.