Атака беспилотников на Кремль: в России возбудили дело о теракте

В СК РФ сообщили, что нацеленные на Кремль БПЛА "вывели из строя" российские военные и спецслужбы. Атаку следователи считают террористическим актом, совершенным "киевским режимом".

3 мая после атаки двумя беспилотниками Кремля Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Атаку во вражеском СК назвали "попыткой киевского режима нанести удар беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента РФ". В ведомстве подчеркнули, что беспилотники были нацелены на Кремль.

"В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя", — написала пресс-служба.

Украина отрицает причастность к покушению на Путина

Президент Владимир Зеленский 3 мая прокомментировал обвинение России в совершении покушения на Владимира Путина.

"Мы не атакуем ни Путина, ни Москву. Мы боремся на собственной территории. Защищаем свои села и города", — сказал он.

Лидер объяснил, что у Украины недостаточно оружия даже для защиты собственных территорий, и предложил россиянам решение "проще" за ведение информационной войны — вывести войска.

Напомним, журналисты выяснили, куда целили беспилотники. По данным медиа, БПЛА должны были нанести удар по Сенатскому дворцу, где находятся квартира и рабочие кабинеты Владимира Путина. Также помещение там использует администрация президента России.

3 мая спикер Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат заявил, что ночная атака — это спектакль России, направленный на оправдание агрессивных действий на территории Украины.