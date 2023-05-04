Неопознанные тела: в Николаевской области нашли останки людей, умерших во время оккупации (фото)

С целью установить личности погибших украинцев, правоохранители отправили неопознанные тела в Николаевское областное бюро судебно-медицинской экспертизы.

На деоккупированной территории Николаевской области в городе Снигиревка сотрудники правоохранительных органов обнаружили место захоронения людей, погибших в период российской оккупации. Об этом 4 мая сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"При процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры продолжаются следственно-оперативные мероприятия по выявлению и документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил России, на территории Николаевской области" — отмечает ведомство.

Так по информации Офиса генпрокурора, в городе Снигиревка Баштанского района обнаружили тела 63-летней женщины и 42-летнего мужчины, а также останки тел неопознанных погибших украинцев.

"Найденные тела направили в Николаевское областное бюро судебно-медицинской экспертизы для исследования. Следователи устанавливают обстоятельства, свидетелей и очевидцев преступления", — сообщает ведомство.

В прокуратуре указали, что досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины) продолжается.

Напомним, в мае 2022 года, спутниковые снимки зафиксировали рост и расширение территорий братских могил вокруг оккупированного войсками РФ Мариуполя.

В конце апреля прошлого года украинские правоохранители нашли новое массовое захоронение на территории Киевской области, в которое российские военные поместили тела 900 человек.