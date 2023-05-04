В 20 км от резиденции Путина: в российском Валдае загорелся военкомат (видео)

В Следкоме РФ утверждают, что причиной пожара стало короткое замыкание, из-за которого вспыхнула деревянная пристройка военкомата.

В городе Валдай Новгородской области Российской Федерации произошел пожар в здании военкомата. Об этом стало известно из официального сайта Следственного комитета РФ по Новгородской области 3 мая.

В ведомстве заявили, что причиной пожара, вероятно, стало короткое замыкание, произошедшее вечером 2 мая.

Сообщается, что по факту возгорания российские следственные органы начали проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность).

"По предварительным данным, загорелась деревянная пристройка, после чего огонь распространился на крышу здания военкомата", — сообщили в российском Следкоме.

Как отмечает 24 канал, военкомат в Валдае является единственным на весь Валдайский и Крестецкий районы региона. В издании также указали на то, что он расположен в 20 километрах от резиденции президента РФ Владимира Путина "Долгие Бороды".

Резиденция Путина на Валдае

"Долгие Бороды" — резиденция президента РФ Владимира Путина в Новгородской области. Она расположена в 20 километрах от города Валдай, недалеко от деревни Долгие Бороды.

В конце 2022 года издание "Проект" сообщило, что на территории Валдайского национального парка есть охраняемая ЖД станция с вертолетной площадкой рядом с деревней Долгие Бороды возле любимой резиденции российского лидера.

"Раньше у Валдая железная дорога была в ужасном состоянии, по ней можно было ехать не более 15-25 км/ч. Когда начали готовить железную дорогу к резиденции на Валдае, то часть существующих путей, по которым должен был пройти состав Путина, отремонтировали, а те участки, куда ему не надо, ремонтировать не стали", — сказал журналистам очевидец.

Резиденция российского президента в Новгородской области

Резиденция Путина "Долгие Бороды"

Напомним, что 19 апреля губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что здание военкомата в городе Новозыбков Брянской области атаковал беспилотник. Вину за нападение чиновник возложил на Украину.

Ранее, 12 апреля, мы писали о том, что 22-летнему жителю РФ Кириллу Бутылину, которого осудили за то, что он поджег военкомат, во время содержания в СИЗО угрожали за отказ назвать главу Кремля "красавчиком".

Еще мы сообщали, что по согласно заявлению судьи Центрального окружного военного суда Артема Макарова от 10 апреля, за 2022 год по всей России произошло 77 попыток поджогов военных комиссариатов.