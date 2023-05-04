"То, что очень необходимо": Зеленскому в Нидерландах показали технику для ВСУ (фото, видео)

Украинский лидер лично поблагодарил нидерландских партнеров за военную помощь, в частности за новые ЗРК Patriot, бронемашины и артиллерию.

Владимир Зеленской посетил военную базу в Нидерландах, где встретился с украинскими воинами и лично выразил благодарность военнослужащим, персоналу, парламенту и правительству страны. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига на своей странице в Facebook.

"В принципе, слов не нужно, когда такие фото – это то, с чем возвращается с визита Президент государства, воюющего за свою землю и свободу. Мощная оборонная поддержка Нидерландов, одной из стран-лидеров в помощи нам", — написал Сибига.

Чиновник также опубликовал снимки, на которых нидерландские партнеры показывают Владимиру Зеленскому военную технику, подготовленную для Украины. В частности, Нидерланды передадут ВСУ ЗРК Patriot, бронемашины и артиллерию.

Позже президент Украины опубликовал видео с военной базы и еще раз поблагодарил Нидерланды.

"Оружие из этой базы, которая помогает нашим защитникам, будет беречь жизнь – нормальную, свободную, основанную на уважении жизни украинцев и всех европейцев", — заключил Зеленский.

Напомним, что 27 апреля командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил об усилении украинской противовоздушной обороны еще одним американским зенитно-ракетным комплексом Patriot.

О том, что первый ЗРК Patriot встал на боевое дежурство в Украине, Николай Олещук сообщил 26 апреля. По его словам, ему также удалось протестировать этот комплекс.

Ранее, 21 апреля, мы также писали о том, что нидерландские военные тайно обучали украинских солдат работе с системой противовоздушной обороны Patriot в течение нескольких недель. Сейчас обучение завершено.