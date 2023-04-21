Украинские военные тайно тренировались с боеприпасами Patriot в Нидерландах, – СМИ

Занятия проходили по 12-15 часов в сутки, из-за чего Минобороны приостановило действие закона о рабочем времени и столкнулось с жалобами. В армии умалчивали, что украинские военные находятся в Нидерландах из соображений безопасности.

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Нидерландские военные тайно обучали украинских солдат работе с системой противовоздушной обороны Patriot в течение последних недель. Сейчас обучение завершено. Об этом сообщает NL Times со ссылкой на заявление командующего вооруженными силами Онно Эйхельсхайма, сделанное местному изданию De Telegraaf.

В армии умалчивали, что украинские военные находятся в Нидерландах из соображений безопасности. "Если вы придадите этому слишком большую огласку, люди пойдут в казармы, чтобы посмотреть", — сказал Онно Эйхельсхайм.

По его словам, обучение представляло собой чрезвычайно интенсивный ускоренный курс шесть или семь дней в неделю, от 12 до 15 часов в день, продолжительностью десять недель. Министерство обороны прибегло к специальной мере, чтобы приостановить действие Закона о рабочем времени, потому что инструкторам приходилось работать намного больше, чем положено по закону. Это привело к недовольству и жалобам в военные союзы. Теперь министерство организовало дополнительную надбавку за "особые усилия" инструкторов.

"Наши солдаты работают много часов, чтобы как можно быстрее обучить украинских солдат. Это важно, потому что эти солдаты очень нужны для защиты своей страны. Наши люди делают это с большой самоотдачей и самоотверженностью. Ввиду срочности рассматриваемое обучение произошло в кратчайшие сроки, после чего для личного состава был составлен регламент. Это заняло некоторое время. Солдаты получают пособие от 60 до 80 евро в день", – сообщил представитель Минобороны.

Система ПВО Patriot необходима для защиты украинских войск, гражданского населения и жизненно важной инфраструктуры. Несмотря на часы, инструкторы были очень заинтересованы в том, чтобы научить украинцев основам обращения с этим сложным оружием. Обучение их использованию обычно занимает месяцы. Обучение техников обслуживанию системы занимает еще больше времени. Около 90 солдат и техников необходимо для поддержания боевой готовности подразделения Patriot в три смены в сутки.

Эйхельсхайм добавил, что Нидерланды также обучают украинцев обращаться с танками и бронированными гаубицами. Эти учения проходят на военных объектах за границей, в том числе в Англии и Германии. Нидерланды также обучают украинцев обнаружению взрывчатых веществ.

Напомним, 19 апреля министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил, что в Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы ПВО Patriot, которые способны поражать воздушные цели на расстоянии до 150 километров. Они считаются одними из лучших систем противовоздушной и противоракетной обороны в мире.

22 марта журналисты CNN рассказали, что украинские защитники продолжают осваивать систему ПВО Patriot в США и справляются с ней успешно. На момент публикации 65 военных из Украины находились в Форт-Силле, штата Оклахома, где уже 10 недель проходили обучение.