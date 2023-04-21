Українські військові таємно тренувалися з боєприпасами Patriot у Нідерландах, – ЗМІ

Заняття проходили по 12-15 годин на добу, через що Міноборони призупинило дію закону про робочий час та зіштовхнулося зі скаргами. В армії замовчували, що українські військові перебувають у Нідерландах із міркувань безпеки.

Related video

Нідерландські військові таємно навчали українських солдатів працювати з системою протиповітряної оборони Patriot протягом останніх тижнів. Наразі навчання завершено. Про це повідомляє NL Times з посиланням на заяву командувача збройних сил Онно Ейхельсхайма, зроблену місцевому виданню De Telegraaf.

В армії замовчували, що українські військові перебувають у Нідерландах із міркувань безпеки. "Якщо ви надасте цьому надто великого розголосу, люди підуть у казарми, щоб подивитися", — сказав Онно Ейхельсхайм.

За його словами, навчання являло собою надзвичайно інтенсивний прискорений курс шість чи сім днів на тиждень, від 12 до 15 години на день, тривалістю десять тижнів. Міністерство оборони вдалось до спеціальної міри, щоб призупинити дію Закону про робочий час, тому що інструкторам доводилося працювати набагато більше, ніж передбачено законом. Це призвело до невдоволення та скарг у військові союзи. Наразі міністерство організувало додаткову надбавку за "особливі зусилля" інструкторів.

"Наші солдати працюють багато годин, щоб якнайшвидше навчити українських солдатів. Це важливо, тому що ці солдати дуже потрібні для захисту своєї країни. Наші люди роблять це з великою самовіддачею і самовідданістю. З огляду на терміновість навчання відбулося в найкоротші строки, після чого для особового складу було складено регламент. Це зайняло деякий час. Солдати отримують допомогу від 60 до 80 євро на день", – повідомив представник Міноборони.

Система ППО Patriot необхідна для захисту українських військ, громадянського населення та життєво важливої інфраструктури. Попри час, інструктори були дуже зацікавлені в тому, щоб навчити українців основ поводження з цією складною зброєю. Навчання їхнього використання зазвичай займає місяці. Навчання техніків обслуговування системи займає ще більше часу. Близько 90 солдатів і техніків необхідно для підтримки бойової готовності підрозділу Patriot у три зміни на добу.

Ейхельсхайм додав, що Нідерланди також навчають українців поводитися з танками та броньованими гаубицями. Ці навчання відбуваються на військових об'єктах за кордоном, у тому числі в Англії та Німеччині. Нідерланди також навчають українців виявлення вибухових речовин.

Нагадаємо, 19 квітня міністр оборони України Олексій Резніков підтвердив, що в Україну прибули зенітно-ракетні комплекси ППО Patriot, які здатні вражати повітряні цілі на відстані до 150 кілометрів. Вони вважаються одними з найкращих систем протиповітряної та протиракетної оборони у світі.

22 березня журналісти CNN розповіли, що українські захисники продовжують освоювати систему ППО Patriot у США та справляються з нею успішно. На момент публікації 65 військових з України перебували у Форт-Сіллі, штат Оклахома, де вже 10 тижнів проходили навчання.