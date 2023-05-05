"В Крыму многокилометровая пробка": оккупанты бегут из Мелитополя, — мэр (видео)

Мелитопольский городской голова Иван Федоров рассказал, что россияне жгут документы и вывозят украденное имущество с оккупированных территорий Украины. "Паспортный стол" РФ в городе, по его словам, больше не работает.

У русских захватчиков наблюдается паника. Они массово бегут в Крым. Об этом сообщил в соцсетях 5 мая мэр Мелитополя Иван Федоров.

"На перешейке в сторону Крыма многокилометровая пробка. Едут как легковые авто, так и вражеские грузовики — рашисты прихватили "на дорожку" похищенное имущество", — написал мэр.

Чиновник рассказал, что в центре временно оккупированного Мелитополя заметили белые автобусы.

Позже Федоров добавил, что в городе прекратил работу "паспортный стол" России. По его словам, захватчики упаковывали и вывозили технику, а также сжигали документы.

"В Мелитополе компьютеры и серверы оккупационного паспортного стола взяли бессрочный отпуск. За ними и сами коллаборанты-работники — руководство попрощалось с ними навсегда", — отметил мэр.

Также, по данным Федорова, в течение дня россияне жгли мешками документы у здания оккупационной военной полиции. Кроме того, он рассказал и о панике в местной больнице — оккупационное руководство медучреждения досрочно выписывало пациентов из травматологии.

"Кажется, немного подпекает", — отметил городской голова Мелитополя.

Напомним, о панических настроениях российских армейцев Иван Федоров сообщал еще 28 апреля. Тогда в городе ликвидировали одного из коллаборантов.

Также 28 апреля мелитопольский мэр рассказал, что оккупанты начали отбирать у местных рыбаков лодки. Чиновник шутил, что россияне решили "плыть" от контрнаступления ВСУ.