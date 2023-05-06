В Крыму заявили о перехвате украинских ракет "Гром-2": что известно (видео)

Над оккупированной Алуштой якобы сбили сразу две ракеты "Гром-2", официально до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину даже не взята на вооружение.

Глава оккупационной администрации оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что российская ПВО сбила две украинские ракеты "Гром-2". Об этом он написал в своем телеграмм-канале 6 мая.

В 16:54 вышел в сообщение, в котором заявили о сбитии украинского "Грома". Аксенов призвал доверять только "проверенным источникам информации". Позже в соцсетях опубликовали кадры с места перехвата ракеты. Утверждается, что ракету сбили в районе Алушты.

При этом следует отметить, что в российском телеграмм-канале "DontStopWar" 5 мая писали о якобы уничтожении 4 пусковых установок "Гром-2", потому что они "планировали ударить по Севастополю". Никаких подтверждений они не предоставили, однако заявили, что у них есть "достоверная информация".

Следует отметить, что до начала полномасштабного вторжения в Украину, не было на вооружении ОТРК "Гром-2", который также известен под названием "Сапсан". Слухи о применении ВСУ оперативно-тактического ракетного комплекса время от времени появляются в СМИ. Однако никаких доказательств существования "Грома-2" нет. Только 16 сентября СМИ сообщали, что оккупанты могли завладеть информацией о "Сапсане". СБУ задержали Резеду Перькову, работавшую в КБ "Южное". По данным следствия, ее завербовала ФСБ. Работница имела доступ к информации под грифом "секретно". Она могла передавать информацию врагу, в том числе о возобновлении работ по созданию "Грома".

Напомним, 30 марта в РФ впервые заявили о перехвате украинской ракеты из ОТРК "Гром". В Минобороны РФ неоднократно говорили об уничтожении или перехвате техники, или ракет, которых в Украине еще нет. К примеру, 28 марта в Минобороны РФ заявляли, что им удалось сбить боеприпас GLSDB, который еще даже не был предоставлен Украине.