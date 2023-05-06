Вернулся из плена с женой: в МВД обнародовали трогательный звонок бойца матери (видео)

Военный женился на "Азовстале", после чего попал в плен вместе с любимой. 6 мая его и еще 44 защитника и защитницы вернули домой.

6 мая из плена вернули Илью и Катю — пару военных, женившихся на "Азовстале" в Мариуполе. Кадры разговора защитника с родственниками опубликовал в соцсетях министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"Сердце замирает от таких диалогов. Мама услышала голос сына, который сегодня вернулся из плена", — написал Клименко.

Глава МВД рассказал, что пара женилась на "Азовстале" и вместе прошла в плен.

"Неоценимые моменты, четко указывающие, за что мы боремся: за наши семьи, за родную землю. И в этом наша сила — сила защитников и защитников", — подчеркнул министр.

Из плена вернули 45 защитников и защитниц

6 мая состоялся обмен пленными, сообщил глава ОП Андрей Ермак. Украина вернула 45 военных из подразделения Нацгвардии – 42 мужчин и трех женщин.

Ермак рассказал, что среди освобожденных защитников есть мужчина, которого возвращали уже второй раз — еще до полномасштабного вторжения РФ он провел в плену 2,5 года. После первого освобождения защитник сразу вернулся в свое подразделение и продолжал воевать.

Напомним, 3 июня в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными объяснили, что из плена удается возвращать даже защитников, о которых совсем нет или мало информации. В штабе заверили, что собирают данные из всех возможных источников.

Ранее, 26 апреля, пресс-служба СБУ публиковала трогательные кадры с возвращения 44 украинских военных. Один из бойцов впервые звонил по телефону родственникам и растрогался во время разговора.