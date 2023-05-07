Турция отказалась отправить в Украину зенитные комплексы С-400, – глава МИД

По словам министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу, США также просили Анкару предоставить доступ к ЗРК российского производства для украинских специалистов.

Соединенные Штаты предлагали Турции отправить в Украину зенитные комплексы С-400. Об этом рассказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу Haberturk, опубликованном 7 мая.

По словам министра, Вашингтон просил Анкару предоставить доступ к зенитно-ракетным комплексам, чтобы украинские специалисты могли их изучить.

"Они сделали предложения, которые напрямую касаются нашего суверенитета, например, дать нам контроль над этим, дать его в другом месте. Где наша независимость и суверенитет?" — заявил Чавушоглу.

Также глава МИД заявил, что отказал в просьбе США отправить комплексы С-400 в Украину.

"США спросили, отправит ли Турция С-400 в Украину, и мы ответили "нет", — резюмировал Чавушоглу.

Напомним, 26 апреля президент Турции Реджеп Эрдоган призвал Украину и РФ как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы избежать еще тысячи жертв среди мирного населения во время боевых действий. При этом главный конкурент турецкого лидера на будущих президентских выборах Кемаль Кылычдароглу пообещал завершить войну в Украине, если станет лидером государства.

Ранее, 25 марта, представитель президента Турции Ибрагим Калын 25 марта заявил, что Анкара может поддержать план Китая по мирному урегулированию конфликта в Украине, если Пекин для этого создаст "фундамент для переговоров".