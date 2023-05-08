Разнесло на мине, добили из ПТРК: нардеп опубликовал кадры уничтожения танка РФ (видео)

Российский танк подорвался на мине, после чего бойцы 21-го батальона 56-й бригады ВСУ добили его из противотанкового ракетного комплекса.

Военнослужащие 21-го батальона 56-й бригады Вооруженных сил Украины уничтожили танк Вооруженных сил Российской Федерации при помощи противотанкового ракетного комплекса (ПТРК). Соответствующее видео 8 мая опубликовал депутат и представитель комитета по национальной безопасности, обороне и разведке в Верховной Раде Юрий Мысягин в своем Telegram-канале.

Как отмечает Мысягин, российским танк подорвался на мине, после чего украинские военные открыли по нему огонь.

"Момент подрыва на мине российского танка и последующее добивание его из ПТРК бойцами 21-го батальона 56-й бригады ВСУ", — написал нардеп.

На видео можно заметить, что техника оккупанта была выведена из строя украинскими силами, однако экипажу танка удалось эвакуироваться.

Напомним, что 5 мая Юрий Мысягин сообщил, что Украина получила американские бронемашины Oshkosh M-ATV, а украинские военные подразделения уже используют минимум две единицы. Он отметил, что ранее публично не объявлялась информация о поставках этой техники.

Мы также писали о том, что 1 мая Юрий Мысягин опубликовал видео, на котором украинские защитники используют РСЗО HIMARS для противодействия российским оккупантам. Нардеп заявил, что это является определенным возмездием за обстрел оккупантами жилых домов и гражданской инфраструктуры.

Ранее, 27 апреля, Юрий Мысягин рассказал, что самоходная артиллерийская установка М109 американского производства уже используется Вооруженными силами Украины. Он также уточнил, что технику приобрели в Бельгии.