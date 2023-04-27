ВСУ применяют американскую 155-мм САУ М109, которую купили в Бельгии – нардеп (видео)

Депутат Верховной Рады Юрий Мысягин рассказал, что технику для украинской армии приобрели в Бельгии.

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"Самоходная артиллерийская установка М109 американского производства уже используется Вооруженными силами Украины", — сообщил в Telegram депутат и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке в Верховной Раде Юрий Мысягин.

Он отметил, что технику приобрели в Бельгии. Локацию, где используется САУ, он не назвал.

"С перерывами между работой успевает познакомиться с живностью, разводимой украинскими фермерами", — заявил депутат.

Характеристики САУ М109

Американская самоходная гаубица разработана в начале 60-х годов. Ее создавали для замены неудачной самоходной пушки M44. Впервые M109 использовалась в реальных боевых условиях во время Вьетнамской войны. Техника получила пушку 155-мм M126. Вспомогательное вооружение: 12,7 мм пулемет M2HB и Mk 19, или пулеметы M60 и M240, или британский пулемет Enfield L4. Двигатель дизельный — Detroit Diesel 8V71T. Экипаж состоит из шести человек. Существуют различные модификации этой САУ, находящейся на вооружении у многих государств мира.

Напомним, нардеп Мысягин 21 апреля показал бронеавтомобили Bushmaster на службе в Вооруженных силах Украины. Австралия, по словам народного депутата от "Слуги народа" Юрия Мысягина, уже передала около 90 таких транспортных средств. По его словам, бронированный автомобиль MRAP Bushmaster PMV отлично себя чувствует на вооружении украинской армии.

Также 19 апреля морпехи ВСУ показали, как уничтожают россиян с помощью САУ "Нона" в Донецкой области. На видео можно увидеть подготовку экипажа к работе. После сигнала наводчика, что снаряды готовы к бою, командир отдает приказ по выстрелу. Впоследствии защитники отправляют роковой пламенный привет противнику.

Украинский боец 17 апреля показал работу по трофейному пулемету "Корд". Украинский защитник перед применением пулемета калибра 12,7 мм решил "обкатать" его.