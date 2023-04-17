Огонь и пороховые газы: украинский боец показал работу из трофейного пулемета "Корд" (видео)

Боец Сил обороны Украины "обкатал" российское оружие перед применением его в бою.

Related video

Украинский защитник показал работу из трофейного российского пулемета "Корд". Соответствующее видео боец опубликовал на своей Instagram-странице.

Боец Сил обороны перед применением пулемета калибра 12,7 мм решил "обкатать" его.

"Обкатка" трофейного вооружения. Сегодня мы "играемся" с "Кордом". Посмотрим, что он из себя представляет", — говорит боец на видео.

Что известно про пулемет "Корд"

Российский крупнокалиберный пулемет "Корд" поставляется с ленточным питанием под патрон 12,7×108 мм.

Российский пулемет "Корд" Фото: Википедия

Предназначен для поражения легкобронированных целей и ведения огня, уничтожения живой силы противника на дальностях до 2000 м и поражения воздушных целей на косых дальностях до 1500 м. Название пулемета происходит от начальных букв фразы "кировские оружейники дегтяревцы".

Напомним, 14 апреля в ВСУ опубликовали видео, как группа артиллерийской разведки 60-ой отдельной механизированной бригады приняла бой на наблюдательном посту с превосходящими вражескими силами.

Также 14 апреля Бойцы 1-го механизированного батальона 3-й штурмовой бригады показали уличные бои в Бахмуте. Судя по ролику, в городе не осталось практически ни одного уцелевшего дома. Также для продвижения бойцы используют бронетехнику.