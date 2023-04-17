Вогонь та порохові гази: український боєць показав роботу з трофейного кулемета "Корд" (відео)

Боєць Сил оборони України "обкатал" російську зброю перед застосуванням її в бою.

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Український захисник показав роботу із трофейного російського кулемета "Корд". Відповідне відео боєць опублікував на своїй Instagram-сторінці.

Боєць сил оборони перед застосуванням кулемета калібру 12,7 мм вирішив "обкатати" його.

"Обкатка" трофейного озброєння. Сьогодні ми "граємось" з "Кордом". Подивимося, що він собою представляє", — каже боєць на відео.

Що відомо про кулемет "Корд"

Російський великокаліберний кулемет "Корд" поставляється зі стрічковим живленням під патрон 12,7×108 мм.

Російський кулемет "Корд" Фото: Вiкiпедiя

Призначений для ураження легкоброньованих цілей та ведення вогню, знищення живої сили противника на дальностях до 2000 м та ураження повітряних цілей на косих дальностях до 1500 м. Назва кулемета походить від початкових букв фрази "кирівські зброярі дегтярівці".

Нагадаємо, 14 квітня у ЗСУ опублікували відео, як група артилерійської розвідки 60-ої окремої механізованої бригади прийняла бій на спостережній посаді з ворожими силами, що переважали.

Також 14 квітня Бійці 1-го механізованого батальйону 3-ї штурмової бригади показали вуличні бої у Бахмуті. Судячи з відео, у місті не залишилося практично жодного вцілілого будинку. Також для просування бійці використовують бронетехніку.