ЗСУ застосовують американську 155-мм САУ М109, яку придбали у Бельгії, – нардеп (відео)

Депутат Верховної Ради Юрій Мисягін розповів, що техніку для українського війська придбали у Бельгії.

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"Самохідна артилерійська установка М109 американського виробництва вже використовується Збройними Силами України", — повідомив у Telegram депутат та член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки у Верховній Раді Юрій Мисягін.

Він зазначив, що техніку придбали у Бельгії. Локацію, де використовується САУ, він не назвав.

"З перервами між роботою встигає познайомитися з живністю, яку розводять українські фермери", – заявив депутат.

Характеристики САУ М109

Американська самохідна гаубиця розроблена на початку 1960-х років. ЇЇ створювали для заміни невдалої самохідної гармати M44. Вперше M109 використовувалася в реальних бойових умовах під час В'єтнамської війни. Техніка отримала гармату 155-мм M126. Допоміжне озброєння: 12,7-мм кулемет M2HB та Mk 19, або кулемети M60 і M240, або британський кулемет Enfield L4. Двигун дизельний — Detroit Diesel 8V71T. Екіпаж складається з шести осіб. Існують різні модифікації цієї САУ, яка є на озброєнні у багатьох держав світу.

Нагадаємо, нардеп Мисягін 21 квітня показав бронеавтомобілі Bushmaster на службі в Збройних Силах України. Австралія, за словами народного депутата від "Слуги народу" Юрія Мисягіна, вже передала близько 90 таких транспортних засобів. З його слів, броньований автомобіль MRAP Bushmaster PMV чудово себе почуває на озброєнні українського війська.

Також 19 квітня морпіхи ЗСУ показали, як знищують росіян за допомогою САУ "Нона" на Донеччині. На відео можна побачити підготовку екіпажу до роботи. Після сигналу навідника, що снаряди готові до бою, командир віддає наказ щодо пострілу. Згодом захисники відправляють фатальний полум’яний привіт противнику.

Український боєць 17 квітня показав роботу з трофейного кулемета "Корд". Український захисник перед застосуванням кулемета калібру 12,7 мм вирішив "обкатати" його.