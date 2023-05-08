Вернувшимся из плена украинцам будут платить по 100 тысяч гривен, — Минреинтеграции

Кроме того люди, вернувшиеся из плена, могут получить от государства финансовую помощь в размере 100 тысяч гривен за каждый год пребывания в местах несвободы.

Государственная денежная помощь полагается и военным, и гражданским лицам, в отношении которых установлен факт лишения свободы в результате вооруженной агрессии России против Украины. Об этом 8 мая сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

После освобождения из плена эти люди имеют право получить единоразовую выплату от государства в размере 100 тысяч гривен.

Кроме того, они могут получить от государства финансовую помощь в размере 100 тысяч гривен за каждый год пребывания в плену. Или эту ежегодную государственную денежную помощь может оформить один из членов семьи тех, кто еще находится в плену.

Факт лишения личности свободы в результате вооруженной агрессии против Украины устанавливает Комиссия, которая специально создана при Минреинтеграции.

3 мая в Координационном штабе по обращению с военнопленными заявили, что из российского плена удается возвращать тех украинских военных, о которых совершенно не было ранее информации.

В субботу, 6 мая, состоялась очередной обмен пленными, во время которого еще 45 украинских защитников вернулись домой.

Напомним, что 26 апреля Украина вернула 44 военнопленных, среди которых были бойцы НГУ, ВСУ и ГПСУ. Более того, были и раненые украинские защитники, которых подвергались пыткам в плену.