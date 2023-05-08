"Маркеры для ударов": на дорогах Москвы накануне 9 мая появились красные метки (фото)

Оставленные неизвестными лицами знаки похожи на те, которые украинцы видели в начале полномасштабной войны в мирных городах. У жителей российской столицы, по словам журналиста Андрея Цаплиенко, началась паника из-за угрозы.

На улицах российской столицы внезапно начали появляться неизвестные красные метки. Похожие на те, которые распространяли в начале полномасштабной войны по украинским городом. Об этом сообщил в своем Telegram-канале Андрей Цаплиенко 8 мая.

Кто именно нанес эти красные метки — неизвестно, однако, по словам журналиста, у россиян после этого началась настоящая истерика, так как они думают, что это может быть провокация с украинской стороны.

По Москве начали появляться необычные метки Фото: ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS По Москве начали появляться необычные метки Фото: ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS По Москве начали появляться необычные метки Фото: ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS По Москве начали появляться необычные метки Фото: ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS По Москве начали появляться необычные метки Фото: ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS

"В Москве сходят с ума из-за появившихся по городу красных крестиков. Видимо, опасаются, что это могут быть маркеры для ударов с воздуха на 9 мая", — отметил Андрей Цаплиенко.

Представители российской власти на момент публикации материала никак не прокомментировали инцидент на улицах Москвы.

Метки на дорогах: что известно

В начале полномасштабной войны России против Украины, на дорогах мирных городов начали появляться вражеские метки. Они якобы нужны были для того, чтобы ориентировать противника в ночное время суток. Также были разговоры о том, что с их помощью оккупанты целятся для ракетных ударов. Теперь такие же появились по улицам Москвы.

25 февраля 2022 года в Укравтодоре призывали украинцев фиксировать такие метки и уничтожать.

"Призываем граждан фиксировать и уничтожать подобные отметки на дорогах и других инфраструктурных объектах страны. Это система сигналов, используемая вражескими российскими войсками, в частности ночью", — сообщалось в ведомстве.

Метки, которые видели украинцы на дорогах в начале войны Фото: Национальная полиция

Кроме того, киберполиция также в свое время создавала Telegram-бот для сообщений о российских метках на дорогах. Любой человек мог сфотографировать эти метки и отправить их полицейским вместе с геотегом. Их местоположение затем добавляли специальную базу данных в сервисе Google Maps.

Напомним, что произошло это накануне Дня победы 9 мая. В Москве к этой дате планируют провести военный парад с участием иностранных гостей. Всего таковых оказалось шесть: президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, Александр Лукашенко.