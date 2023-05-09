"Будут сражаться": Андрющенко рассказал, как ВС РФ готовятся к обороне Мариуполя (видео)

По словам советника мэра, оккупанты подготовили круговую оборону и строят фортификационные сооружения внутри города. А людей призывают остаться в Мариуполе, чтобы использовать их как живой щит.

Россияне готовятся сражаться за оккупированный Мариуполь Донецкой области в случае наступательных действий Украины. Об этом 8 мая рассказал советник мэра города Петр Андрющенко в эфире" 24 канала".

По словам советника городского головы, оккупанты проводят разминирование территории завода "Азовсталь", где осталось немало боеприпасов и неразорвавшихся авиабомб в результате прошлогодних бомбежек.

Андрющенко отметил, что все указывает на то, что россияне готовятся к обороне Мариуполя и не собираются просто так его сдавать.

"То, что они делают в Мариуполе указывает на то, что они не собираются устраивать там панику, а собираются сражаться за город. А людей даже пытаются успокоить, чтобы они оставались в городе. Им для эффективной обороны Мариуполя, если мы прорвемся быстро в город, нужны люди. Кто-то должен выступать в качестве живого щита", — рассказал Андрющенко.

Россияне уже возвели круговую оборону и сейчас строят фортификационные сооружения внутри города. По словам Андрющенко, разминирование "Азовстали" — это также часть подготовки плацдарма для обороны Мариуполя, когда будет наступление Украины.

"Они пробивают входы для нормального въезда в подземные укрепления. "Азовсталь" готовят для такой логистической базы, где будут хранить что им нужно на случай нашего наступления", — рассказал Андрющенко.

По его словам, единственный неукрепленный россиянами участок — это дорога на Новоазовск в сторону России.

"Мы понимаем, что они на это смотрят почти как на единственный резервный коридор снабжения Мариуполя. Если мы посмотрим на карту, то сложно представить, что мы так ударим, чтобы взять в кольцо Мариуполь", — подытожил Андрющенко.

Напомним, 8 мая Петр Андрющенко сообщил, что в Мариуполе оккупационная администрация объявила мобилизацию. По словам советника мэра, первую партию мужчин уже отправили на медосмотр.

Ранее, 5 мая, стало известно, что в оккупированном Мариуполе россияне проводили разминирование завода "Азовсталь", в результате чего вражеские саперы подорвались на мине.

Также напомним, 25 февраля главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, когда Украина деоккупирует Мариуполь. По его словам, это произойдет уже в этом году.