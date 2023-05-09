В Киевской области обнаружили воронку и обломки крылатых ракет, — Нацполиция (фото)

По словам начальника областного главка полиции Андрея Небытова, в одном из населенных пунктов Киевщины падение обломков ракеты привело к разрушениям гражданской инфраструктуры. Люди не пострадали.

В Киевской области обнаружили обломки ракет, уничтоженных украинскими силами противовоздушной обороны. Об этом во вторник, 9 мая, сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов.

В результате падения одной из ракет разрушений и пострадавших нет. Судя по опубликованным фото, обломки ракеты упали в поле.

Части еще одной крылатой ракеты упали в одном из населенных пунктов Киевской области. Падение обломков привело к частичным разрушениям гражданской инфраструктуры. Жертв среди мирного населения нет.

Кроме того, как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Киевской области, в одном из районов региона обнаружили воронку, которая возникла в результате вражеских обстрелов.

Диаметр воронки составил 8 метров Фото: Нацполиция Глубина воронки — более 2,5 метров Фото: Нацполиция

Диаметр воронки составляет около 8 метров, глубина — более 2,5 метров. Киевские правоохранители оцепили территорию и проводят осмотр. Жертв и разрушений нет.

Массированный ракетный обстрел Украины 9 мая

В ночь на 9 мая Вооруженные силы России провели массированный обстрел городов Украины. В частности, сообщалось о работе ПВО в Киеве, где украинские защитники успешно отразили вражескую атаку: сбиты все 15 крылатых ракет, запущенных по столице. В результате падения обломков в Голосеевском районе возник пожар. Никто не пострадал.

Также сообщалось, что в Днепре обломки одной из ракет упали на четырехэтажное здание, в результате чего 32-летняя женщина получила ранения. На третьем этаже здания обнаружили боевую часть ракеты. Чтобы ее обезвредить взрывотехникам пришлось эвакуировать весь дом.

Всего украинские защитники уничтожили 23 из 25-и крылатых ракет, запущенных по Украине. Враг осуществил пуски в две волны: 8 "Калибров" из акватории Черного моря и 17 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 из района Каспийского моря, которые запустили четыре бомбардировщика.

Напомним, 8 мая представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов рассказал, что Россия в ходе массовых ракетных атак Украины хотела уничтожить энергетическую инфраструктуру и посеять панику, однако потерпела полное фиаско и теперь запасы высокоточного оружия РФ на исходе, а возобновить их не успевают.