"Убило HIMARS-ом": Пригожин заявил об ударе по месту содержания пленных бойцов ВСУ (аудио)

Изначально Пригожин утверждал, что украинские пленные военные погибли в результате обстрела со стороны ВСУ. Но через час после этого он опубликовал новую запись, в которой заявил, что пленные не пострадали, а обстрел якобы устроили американские военные.

Создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о том, что пленные украинские военные, которые находились на позициях наемников вблизи Бахмута, были убиты во время якобы обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом написало подконтрольное Пригожину медиа "Федеральное агентство новостей" во вторник, 9 мая.

"Сегодня утром ВСУ нанесли удар HIMARS-ом по месту, где были размещены украинские пленные. По этому объекту прилетели HIMARS. Сколько пленных погибло, будем разбираться", — заявил Пригожин.

Пригожин снова повторил, что "вагнеровцы" якобы уже давно не берут пленных. А военных, которых по словам "повара Путина" убило сегодня утром, в дальнейшем хотели обменять на пленных военных ВС РФ и наемников-"вагнеровцев".

Создатель группы наемников также заявил о том, что на место, где погибли украинские пленные, якобы вызовут следственную группу.

"Вызываем следственную группу для сбора материалов, для того чтобы было понятно, чем был нанесен удар, как, с какой стороны", — сказал Пригожин.

"На первый взгляд все целы": Пригожин "опроверг" информацию о гибели пленных

Заметим, что первое сообщение, в котором Пригожин заявляет о смерти украинских пленных, было опубликовано в 13:00. А уже в 13:50 на странице в соцсетях "пресс-службы" компании "Конкорд", связанной с основателем группы наемников, появилась новая запись.

В ней Евгений Пригожин заявлял уже о том, что от якобы удара HIMARS пленные бойцы ВСУ не пострадали.

Кроме того "повар Путина" заявил, что артиллерийский обстрел устроили американские военные.

По мнению Пригожина, сначала "американцы" будут убивать украинских военнопленных, а потом доберутся до бойцов ВСУ на линии фронта и будут уничтожать уже их.

Основатель ЧВК "Вагнер" завершил свой монолог "советом" США не помогать Украине в войне с Россией, так как "это наши внутренние разборки".

Отметим, что украинская сторона пока никак не отреагировала на заявления Пригожина.

Напомним, в октябре 2022 года Украина вернула тела погибших в результате теракта в Еленовке бойцов. На подконтрольную Киеву территорию, по данным профильного министерства, вернули тела 62 украинских защитников.

29 июля на территории колонии в Еленовке, где оккупанты содержали украинских военнопленных, произошел теракт. Минобороны России обвинило подразделения ВСУ в обстреле здания из РСЗО HIMARS, в результате чего погибли по меньшей мере 50 пленных граждан Украины.

Военное командование Украины обвинило подразделения ВС РФ в артиллерийском обстреле колонии в Еленовке, который был, по мнению Генштаба, провокацией с целью дискредитации украинской армии. Позже генпрокурор Украины Андрей Костин сообщил, что на территории Еленовки оккупанты применили термобарическое оружие.