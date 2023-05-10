Контратаки по всей Донецкой области: ВСУ добились успеха под Авдеевкой, — ISW (карта)

По данным американских аналитиков, украинские защитники провели серию контрнаступательных действий на нескольких участках фронта, пока захватчики безуспешно пытаются взять под контроль "дорогу жизни" в Бахмут.

Украинские силы добились дополнительных незначительных успехов в ходе недавней контратаки к юго-западу от Авдеевки Донецкой области. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 9 мая.

Аналитики изучили геолокационные кадры за 8 мая и пришли к выводу, что Силы обороны добились дальнейшего незначительного продвижения к северу от Водяного (7 км к юго-западу от Авдеевки) в районе, где, по оценке ISW, украинские силы провели ограниченную контратаку 30 апреля.

"По оценке ISW, сообщения об украинских контратаках по всей Донецкой области являются частью продолжающейся схемы локализованных и ограниченных контратак", — говорится в сообщении аналитиков.

Также сообщается, что Вооруженные силы Украины провели успешную ограниченную контратаку на западе Донецкой области. Геолокационные кадры, опубликованные 9 мая, показывают, что украинские силы провели контратаку в районе Новодонецка, что в 50 км к юго-западу от Донецка, и добились незначительного продвижения в этом районе.

Ситуация на фронте в Донецкой области

По состоянию на 9 мая российские силы продолжали добиваться незначительных успехов в Бахмуте. Геолокационные кадры, опубликованные 8 мая, показывают, что ВС РФ продвинулись дальше в западной части Бахмута.

Карта боев за Бахмут Фото: ISW

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил 8 мая, что его наемники продвинулись на 130 м в Бахмуте и что украинские силы в настоящее время контролируют 2,36 кв. км города. В тот же день Пригожин и российские источники утверждали 9 мая, что украинские силы нанесли удар из HIMARS по тюремному учреждению, находящемуся под управлением "Вагнера", недалеко от Бахмута. Примечательно, что в ISW не обнаружили визуального подтверждения этого утверждения.

Российские военкоры утверждают, что бойцы "Вагнера" безуспешно пытались прорваться в Хромовое, что расположено к западу от Бахмута, и что российские силы сильно перехватывают последние оставшиеся украинские наземные линии связи (НЛС) в Бахмуте. Пресс-секретарь Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый сообщил о восьми столкновениях в районе Бахмута, возможно, предполагая, что недавние заявления об активизации операций "Вагнера" в городе и вокруг него не являются отражением постоянных усилий по увеличению темпа операций.

По данным Генштаба ВСУ, российские войска провели безуспешные наступательные операции в Бахмуте и в районе населенных пунктов Ивановское (6 км к западу от Бахмута), Часов Яр (12 км к западу от Бахмута) и Ступочки (13 км к юго-западу от Бахмута).

9 мая российские войска продолжали ограниченные наступательные операции вдоль линии фронта Авдеевка-Донецк. Украинский Генштаб сообщил, что российские силы провели безуспешные наступательные операции в районе Авдеевки, Первомайского (11 км к юго-западу от Авдеевки) и Марьинки (27 км к юго-западу от Авдеевки). Российские военкоры утверждают, что по состоянию на 8 мая продолжались позиционные бои в районе трассы Н-20 (Константиновка — Донецк) и Новобахмутовки (13 км к северо-востоку от Авдеевки).

Ситуация на фронте в Луганской области

По данным ISW 9 мая российские силы провели ограниченные наземные атаки к северо-востоку от Купянска и вдоль линии Сватово-Кремннная. Генштаб ВСУ сообщил, что российские силы провели безуспешные наступательные операции в районе Масютовки (12 км к северо-востоку от Купянска), Стельмаховки (15 км к северо-западу от Сватово) и Белогоровки (10 км к югу от Кременной).

Карта боев в Донецкой и Луганской областях Фото: ISW

На опубликованных 8 и 9 мая геолокационных кадрах боевых действий видны подразделения 30-й отдельной мотострелковой бригады (2-я общевойсковая армия, Центральный военный округ), действующие в районе Макеевки (22 км к северо-западу от Кременной). На кадрах, опубликованных 9 мая, предположительно показаны подразделения 88-й бригады (2-й корпус т.н. "Л/ДНР"), наносящие удары по украинским позициям в районе Кременной. На кадрах, опубликованных 8 мая, предположительно показаны подразделения 110-й бригады (1-й корпус т.н "Л/ДНР"), действующие на Донецком направлении.

Ситуация на южном фронте

9 мая российские войска нанесли удары по украинским позициям к западу от Гуляйполя и в Херсонской области. На опубликованных 9 мая геолокационных кадрах боевых действий видно, как бойцы 126-й гвардейской бригады береговой обороны (22-й армейский корпус, Черноморский флот РФ) обстреливают украинские позиции на острове Великий Потемкинский.

Линия столкновения в Запорожской области Фото: ISW Линия Столкновения в районе Херсона и Николаева Фото: ISW

По утверждению российских военкоров, ВС РФ якобы отбили высадку небольшой группы украинских войск на неуказанном острове в Херсонской области. Еще один военкор утверждает, что украинские силы не имеют установленного присутствия на левом берегу и что российские силы контролируют подходы к островам в дельте реки Днепр.

Пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что российские войска постоянно обстреливают Херсонский и Бериславский районы и используют управляемые авиабомбы для ударов по Кизомысу (20 км к юго-западу от Херсона), опасаясь украинского контрнаступления и высадки украинцев на восточном берегу Днепра.

Напомним, 4 мая стало известно, что из Авдеевки ВСУ планируют эвакуировать все местное население из-за непрекращающихся обстрелов. Однако по мнению главы Авдеевской городской военно-гражданской администрации Виталия Барабаша, это невозможно, так как оставшиеся люди просто не хотят покидать населенный пункт несмотря на возможность бесплатно выехать.

Ранее, 28 апреля, Виталий Барабаш рассказал, что оккупанты изменили тактику захвата Авдеевки и осуществляют не менее 300 обстрелов ежедневно. В военной администрации убеждены, что таким образом россияне пытаются обрезать логистику для ВСУ.