Самый загадочный: эксперт рассказал, чем интересен новый пакет военной помощи США (видео)

Главный редактор Defense Express Олег Катков, рассказал, что в релизе Пентагона не все так однозначно — некоторые военные позиции указаны размыто, из-за чего не совсем понятно, о чем идет речь.

В новом пакете военной помощи США будут дроны для ПВО, которых еще нет в Украине. Об этом во вторник, 9 мая, рассказал военный эксперт, главный редактор издания Defense Express Олег Катков в эфире "24 канала".

Эксперт отметил, что это самый интересный и загадочный пакет военной помощи США. По словам Каткова, в США очень любят публичности и многие моменты, которые касались военной помощи Украине, также делались публично. Однако в данном случае не все так публично и понятно, как это было раньше.

"Там шесть пунктов на $1,2 миллиарда. Из них только три возможно назвать конкретно. Это 155 мм боеприпасы, спутниковые снимки, учения, тренировки, запчасти и т.д. Три других — они просто terra incognito", — рассказал Катков.

Так, остальные три пункта включают средства ПВО и боеприпасы к ним, однако непонятно, о чем конкретно идет речь.

"Средства ПВО —это все — на тебе Stinger, на тебе ракеты к нему. Все — пункт выполнен. И завершая ЗРК Patriot. В этот пакет едва бы один Patriot поместился, но как минимум NASAMS — это точно", — полагает Катков.

Военный эксперт также отметил еще один пункт, который касается антидроновой борьбы. Здесь все еще более загадочно, чем с системами ПВО.

"Боеприпасы, которые борются с дронами" — примерно такая формулировка. В это вообще все что угодно может быть вложено. Что это такое, вообще не понятно. И тут накладывается публикация от Assosiated Press, где было указано, что будут переданы дроны противовоздушной обороны", — отметил Катков.

Эксперт полагает, что речь идет о некоем средстве, которое сбивает дроны, но при этом само является дроном. По словам Каткова, у США есть такие системы, они уже даже поставляются на экспорт.

"Но они довольно дорогие и там спорная боеспособность, потому что APKWS в роли ПВО – более эффективное решение, чем с дроном-камикадзе", — добавил Катков.

По его словам, дроны для ПВО — одна из самых перспективных сфер на сегодня для Украины. Дело в том, что вопросы борьбы с "Шахедами", крылатыми ракетами продемонстрировали, что наиболее эффективным против них являются воздушные средства.

США предоставили Украине новый пакет помощи на $1,2 миллиарда

9 мая в Пентагоне сообщили, что Соединенные Штаты Америки выделили Украине очередной – 38-й – пакет военной помощи на сумму $1,2 миллиардов. Ранее Фокус перечислил, что входит в новый пакет.

В Associated Press заявили, что большая часть средств, выделенных Украине в этот раз, будет потрачена на закрытие будущих оборонных потребностей.

Напомним, 8 мая журналисты USA TODAY сообщили, что США снимают с танков Abrams "чувствительные" технологии накануне отправки в Украину. Правительство США якобы присылает "урезанные версии" своих танков иностранным государствам.