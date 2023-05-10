Подбитая техника и горизонт в дыму: как сейчас выглядит дорога на Бахмут (видео)

Украинские военнослужащие показали кадры горящих домов на въезде в главную крепость Донецкой области.

В сети появились кадры из Донецкой области, на которых запечатлена дорога на Бахмут. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Донбас Фронт Обстановка".

На видео, снятом на телефон из автомобиля, можно увидеть город, над которым поднимается множено столбов дыма.

Кроме того, на обочине дороги на Бахмут периодически попадаются остатки разбитой военной техники.

Напомним, что 9 мая в сети также появились кадры дороги на Бахмут через населенный пункт Ивановское. На видео видно, что на пути к главной крепости Донецкой области подбит БТР, МТ-ЛБ и различные транспортные средства. Также можно заметить горящий танк.

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый 9 мая сообщил, что ВС РФ нарушили все возможные законы ведения войны относительно применения запрещенных боеприпасов. В частности, оккупанты нанесли удар по укреплениям ВСУ в Бахмуте фосфорными бомбами.

Мы также писали о том, что 10 мая младший сержант 92-й бригады Олесь Маляревич рассказал, как ВСУ уничтожили бригаду вражеской пехоты на Бахмутском направлении, последнего живого оккупанта взяли в плен с помощью дрона.

Еще мы сообщали, что согласно заявлению командира полка "Азов" Андрея Билецкого от 10 мая, украинские военные из 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ смогли разгромить подразделения 72-й бригады ВС РФ на Бахмутском направлении.