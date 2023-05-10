В Украине погибли 300 тысяч солдат ВСУ, – кандидат в президенты США (видео)

Роберт Кеннеди-младший также утверждает, что росийско-украинская война забрала жизни не менее 40 тысяч мирных жителей.

По данным кандидата в президенты США Роберта Кеннеди-младшего, в войне между Украиной и Российской Федерацией погибли 300 тысяч солдат ВСУ и 40 тысяч мирных украинцев. Об этом политик сказал в эфире американского телеканала Fox News.

Роберт Кеннеди-младший заявил, что ему не нравится политика нынешнего американского лидера Джо Байдена относительно Украины. По его словам, это "плохо для украинского народа".

"Мы убили 300 000 украинских военнослужащих и 14 000 мирных жителей в геополитических махинациях неоконсерваторов — в нашем собственном заговоре, чтобы попытаться избавиться от Путина и истощить российскую армию", — сказал политик.

Роберт Кеннеди-младший высказался о войне в Украине

Потери ВСУ: что говорят в Минобороны Украины

Согласно заявлению министра обороны Украины Алексея Резникова от 16 апреля, количество потерь ВСУ за время полномасштабной войны в Украине меньше, чем число жертв землетрясения в Турции.

"Конечно, у нас есть потери, мы же воюем. Но они намного меньше российских. Я не могу назвать вам цифру, но могу заверить, что общее число меньше, чем число погибших в результате землетрясения в Турции", – сказал Резников.

Ранее, 15 апреля, глава МИД Турции Сулейман Сойлу сказал CNN Turk, что в результате разрушительного землетрясения на территории его страны погибли 50 тысяч 399 человек.

Напомним, что по данным Генштаба ВСУ от 29 апреля, потери российской армии превысили 190 тысяч человек. При этом реальные потери оккупантов могут быть выше официальных данных.

Мы также писали 5 мая о том, что по словам Алексея Резникова делегация РФ отказалась забирать тела своих погибших военнослужащих с территории Украины во время переговоров в Беларуси в первые дни полномасштабного вторжения. Министр отметил, что россияне скрывали потери от Владимира Путина.