Украина накануне контрнаступления получила 600 видов вооружений, — полковник США

По словам спикера Командования армии США в Европе и Африке Мартина О’Доннелла, ни одна армия в мире не имеет такого разнообразия в оружие, как ВСУ — начиная от танков Abrams до систем Patriot.

Вооруженные силы Украины получили уже 600 видов западных вооружений для будущего контрнаступления. Об этом заявил спикер Командования армии США в Европе и Африке, полковник Мартин О’Доннелл в интервью "РБК-Украина" 11 мая.

По его словам, подготовка к масштабным действиям на поле боя продолжается, и украинские защитники еще не успели использовать все виды вооружений, которые передали за последние месяцы западные союзники.

"Мы коллективно, не только США, но и международное сообщество, предоставили Украине около 600 видов вооружений и амуниции: начиная от танков "Абрамс" и до танков "Леопард", и системы "Пэтриот", — говорится в сообщении.

Это больше, чем есть у какой-либо одной армии в мире, как отметил далее Мартин О’Доннелл, особенно если речь идет о воюющей армии. Шансы Украины, при этом, полковник оценил позитивно. По его мнению "Украина прекрасно справляется".

Какой-то вид вооружения, который смог бы изменить ход войны, он выделять не стал. Лишь было отмечено, что все они требуют обеспечения, в частности боеприпасы для ПВО, чтобы закрыть небо при начале контрнаступления.

"Я не думаю, что в этой ситуации есть "серебряная пуля". Я думаю, что "серебряная" пуля в этом случае — это готовность украинцев использовать 600 различных систем, которые мы уже предоставили. В ближайшие недели и месяцы, когда все начнется, будет показательно, как украинцы используют те системы, которые им предоставили", — говорится в сообщении.

Напомним, 10 мая сообщалось, что США не против, если Великобритания отправит дальнобойные ракеты для Украины. По словам журналистов, Великобритания сказала Украине, что даст ракеты дальностью 300 км только в том случае, если ВСУ будут использовать их только для поражения целей на территории Украины.