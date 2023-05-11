Секретная кооперация трех стран: как для Украины производили ПВО Skynex, – СМИ

Сначала Украине обещали комплексы ПВО в начале 2024, затем в конце 2023 года. По факту благодаря совместным действиям Италии, Германии и Швейцарии, ВСУ получили изделие раньше всех сроков.

Украинская армия получила систему ПВО Skynex. Ее изготовляли в условиях строжайшей секретности с помощью трех стран. Об этом сообщает La Repubblica.

Оборонная компания Rheinmetall изготовила для Украины комплекс ПВО Skynex. В издании раскрыли детали производства системы противовоздушной обороны. Весь процесс назвали секретным, потому что его производили в кооперации трех стран:

производили предприятия в Италии;

оплачивала изделие Германия;

технологии предоставила Швейцария.

Журналисты подчеркивают, что операция, которую позволило тогдашнее правительство Марио Драги в Италии, является настоящей революцией. Ведь впервые речь шла не о продаже чего-нибудь подержанного или более-менее современного, а о новейшем высокотехнологичном оружии, сделанном специально для украинской армии.

Стоимость заказа составила 194 млн евро – 182 на орудия и радары, а 12 на производства машин. Поставки должны были начаться в январе 2024 года, однако удалось сделать все гораздо раньше. В настоящее время Skynex используется для борьбы с российскими беспилотниками.

Напомним, 26 апреля премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Skynex уже охраняется украинским небом. Более того, Киев и Рим рассматривают возможность совместного производства компонентов для установок.

28 февраля СМИ писали, что Германия должна отправить Украине системы ПВО Skynex до конца 2023 года.