"Мелочь, а приятно": Арестович отреагировал на внесение Россией его в список террористов
Экс-советник ОП положительно отреагировал на тот факт, что российские власти внесли его в список террористов и экстремистов.
Бывший советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович попал в список террористов и экстремистов, который ведет Россия. Об этом сообщают росСМИ.
Согласно "Перечню террористов и экстремистов" Росфинмониторинга, в этом списке появилось имя Алексея Арестовича, бывшего советника главы Офиса президента Владимира Зеленского.
Местом рождения указан город Цители-Цкаро Грузинской ССР.
Сам Арестович отреагировал на это словами "мелочь, а приятно".
Напомним, что 13 января Министерство юстиции РФ объявило "иностранными агентами" актера Артура Смольянинова и музыкального критика Артемия Троицкого.
Кроме того, 31 марта Министерство юстиции России включило в список агентов иностранного влияния музыканта Максима Покровского, лидера рок-группы "Ногу свело!".