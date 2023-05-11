"Мелочь, а приятно": Арестович отреагировал на внесение Россией его в список террористов

Экс-советник ОП положительно отреагировал на тот факт, что российские власти внесли его в список террористов и экстремистов.

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Бывший советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович попал в список террористов и экстремистов, который ведет Россия. Об этом сообщают росСМИ.

Согласно "Перечню террористов и экстремистов" Росфинмониторинга, в этом списке появилось имя Алексея Арестовича, бывшего советника главы Офиса президента Владимира Зеленского.

Местом рождения указан город Цители-Цкаро Грузинской ССР.

Сам Арестович отреагировал на это словами "мелочь, а приятно".

Напомним, что 13 января Министерство юстиции РФ объявило "иностранными агентами" актера Артура Смольянинова и музыкального критика Артемия Троицкого.

Кроме того, 31 марта Министерство юстиции России включило в список агентов иностранного влияния музыканта Максима Покровского, лидера рок-группы "Ногу свело!".