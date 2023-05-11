"Дрібниця, а приємно": Арестович відреагував на внесення Росією його до списку терористів

Ексрадник ВП позитивно відреагував на той факт, що російська влада внесла його до списку терористів та екстремістів.

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Колишній радник глави Офісу президента Володимира Зеленського Олексій Арестович потрапив до списку терористів та екстремістів, який веде Росія. Про це повідомляють росЗМІ.

Відповідно до "Переліку терористів та екстремістів" Росфінмоніторингу, у цьому списку з'явилося ім'я Олексія Арестовича, колишнього радника глави Офісу президента Володимира Зеленського.

Місцем народження вказано місто Цітелі-Цкаро Грузинської РСР.

Сам Арестович відреагував на це словами "дрібниця, а приємно".

Нагадаємо, що 13 січня Міністерство юстиції РФ оголосило "іноземними агентами" актора Артура Смольянінова та музичного критика Артемія Троїцького.

Крім того, 31 березня Міністерство юстиції Росії включило до списку агентів іноземного впливу музиканта Максима Покровського, лідера рок-гурту "Ногу звело!".