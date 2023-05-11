"Ускорят развитие событий": у Зеленского рассказали, чего сейчас не хватает ВСУ

По словам советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка, есть вещи, которые помогли бы ускорить темп украинского контрнаступления, минимизировать потери и уничтожать противника более эффективно.

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк перечислил ключевые составляющие, которые нужны Вооруженным силам Украины на данном этапе войны с Российской Федерацией. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Подоляк назвал три компонента, необходимые украинской армии для "ускорения развитие событий":

боеприпасы;

дальнобойные ракеты (200+ км);

авиация.

Как отмечает советник главы ОП, наличие каждого из упомянутых компонентов поможет резко нарастить темп контрнаступления украинской армии, минимизировать потери ВСУ, а также сделать уничтожение противника максимально эффективным.

Контрнаступление ВСУ: как обстоят дела с поставками

В пятницу, 5 мая, Евросоюз принял решение выделить 1 миллиарда евро на закупку артиллерийских снарядов и ракет для Вооруженных сил Украины. В совокупности с предыдущими пакетами поставок общий вклад ЕС в военную помощь Киеву достиг 5,6 миллиарда евро.

Кроме того, 11 мая министр обороны Великобритании Бен Уоллес официально подтвердил передачу Украине ракет Storm Shadow, предназначенные для высокоточных ударов. Их дальность достигает более 250 км, что делает ее менее дальнобойной по сравнению с американскими ракетами ATACMS.

Что касается авиации, то по мнению президента Украины Владимира Зеленского, ВСУ получат современные самолеты после успешного контрнаступления. Об этом украинский лидер заявил 3 мая во время пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинисте в Хельсинки.

Ранее, 17 апреля, пресс-служба Минобороны Словакии сообщила, что Украина уже получила 13 обещанных истребителей МиГ-29. Последнюю партию из 9 воздушных судов успешно передали украинским летчикам.