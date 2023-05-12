БМ "Оплот" в строю: Резникову показали украинский танк на одном из полигонов (фото)

Украинский танк, разработанный еще в 2009 году, так и не начал серийно поступать в армию. Во время визита министра обороны в Харьковскую делегации показали тестирование БМ "Оплот".

В ходе визита министра обороны Алексея Резникова вместе с военными в Харьковскую область был продемонстрирован танк БМ "Оплот". Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

11 мая Алексей Резников вместе с директором концерна "Укроборонпром" Юрием Гусевым и председателем Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александром Завитневичем посетили украинских военных на одном из полигонов в Харьковской области. Во время визита руководство приняло участие в тестировании танка БМ "Оплот".

БМ "Оплот" на одном из полигонов Фото: Олег Синегубов/Facebook

"Убедились, что техника отвечает требованиям ВСУ и способна решать сложные задачи на поле боя", — подчеркивается в заявлении Синегубова.

На фото БМ "Оплот" окрашен в темно-зеленый цвет. Поэтому есть вероятность, что танк перекрасили, потому что раньше все "Оплоты" были выкрашены в пиксель.

БМ "Оплот" — что известно о танке

Украинский танк БМ "Оплот" был разработан в Харьковском конструкторском бюро машиностроения. Машина является глубокой модернизацией Т-84 "Оплот". Танк представили еще в 2009 году, с тех пор машину приняли на вооружение ВСУ, однако для украинской армии произвели только один БМ "Оплот" из-за постоянного недофинансирования. Для Таиланда построено 49 танков "Оплот-Т" контракт завершили в 2018 году с момента подписания в 2011 году.

После начала российско-украинской войны в 2014 году также актуальным стал вопрос о замене российских деталей в украинском танке. В Минобороны Украины заявляли о готовности приобрести БМ "Оплот" только после полного импортозамещения.

Фото: телеграмм-канал NMFTE БМ "Оплот". Фотография сделана после начала полномасштабного вторжения

С началом полномасштабного вторжения сведений о применении БМ "Оплот" в бою нет. Публиковавшиеся в сети кадры были только из ангаров. Однако не исключено, что машина участвовала в боестолкновениях.

Напомним, 30 мая 2022 года в сети опубликовали фото танка "Оплот" на востоке Украины. Однако это был Т-84 "Оплот" образца 2000 года.

19 октября 2021 года "Укрспецэкспорт" отгрузил украинский "Оплот" в США. Контракт был подписан еще в 2018 году.