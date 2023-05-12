"Мы приложим все усилия": США готовы предоставлять больше оружия Украине, — Блинкен

Госсекретарь США рассказал, что американцы сосредоточились на поддержке ВСУ еще до полномасштабного вторжения России. По его мнению, предоставленное вооружение помогло избежать захвата украинской столицы.

Американцы готовы предоставлять больше вооружения Вооруженным силам Украины при необходимости. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью PBS NewsHour, опубликованном 11 мая на правительственном сайте.

Госсекретарь США подчеркнул, что правительство работало сверхурочно еще до полномасштабного вторжения РФ на украинские территории для того, чтобы убедиться в наличии у защитников всего необходимого для обороны.

"Во-первых, когда мы увидели, что это приближается, мы хотели убедиться, что у них есть то, что им нужно, если это произойдет. И действительно, со Stinger и Javelin, которые мы предоставили еще до российской агрессии, они смогли отразить попытки взять Киев и захватить всю страну", — сказал Блинкен.

Он отметил, что для поддержки Украины свои усилия объединили более 50 стран. По его словам, основной целью было обеспечить ВСУ способность адаптироваться к разным условиям боя.

"Это процесс, и мы работаем буквально каждый день с украинцами и с этой коалицией стран, чтобы убедиться, что у них есть поддержка. Если есть пробелы, если есть недостатки, они скажут нам, и мы приложим все усилия, чтобы их исправить", — заверил Блинкен.

Госсекретарь заявил, что страны-партнеры Украины из коалиции готовы помогать в зависимости от своих возможностей и технологий. Благодаря этой стратегии, по словам Блинкена, США поставили ВСУ "некоторые уникальные вещи".

"И, как я уже говорил ранее, дело не только в системах вооружения. Это и обучение, потому что вы можете дать кому-то отличную систему оружия, но, если они не знают, как этим пользоваться, это не принесет им пользы. Это и техническое обслуживание, потому что, если они не знают, как это поддерживать, вы отдаете им это, и оно разваливается через семь дней — это не принесет вам большой пользы. И, конечно, понимание того, как использовать все эти вещи в слаженном и эффективном плане — общем вооружении, как это называют в бизнесе. Над всеми этими вещами мы работали, и делаем это скоординированно", — рассказал Блинкен.

Напомним, ранее Энтони Блинкен заявлял, что США будут продолжать поддерживать Украину вне зависимости от результативности запланированного контрнаступления ВСУ.

Также госсекретарь США ранее заявлял, что ВСУ находятся в гораздо лучшем состоянии, чем может показаться. Он поделился, что уверен в успешности контрнаступления и деоккупации территорий.