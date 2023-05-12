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Военный Фокус Российско-украинская война

Минобороны закажет танки БМ "Оплот" для ВСУ, – Резников (фото)

Фото: Минобороны Украины | Алексей Резников убежден, что среди "танковой коалиции" должен быть украинский "Оплот"

По словам министра обороны, среди "танковой коалиции" должна быть украинская техника, такая как танк БМ "Оплот".

Министр обороны Алексей Резников во время визита в Харьковскую область заявил, что в "танковой коалиции" должен быть украинский танк. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в Фейсбуке.

Резников находился с визитом в Харьковской области вместе с директором концерна "Укроборонпром" Юрием Гусевым, председателем Харьковской ОВО Олегом Синегубовым и председателем Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александром Заветневичем. Они приняли участие в тестировании украинского танка БМ "Оплот".

Фото: Минобороны Украины

Министр заявил, что он любит кухню и музыку разных народов мира, однако в промышленности он "украинопротекционист".

"Я убежден, что в танковой коалиции в первых рядах должен быть именно украинский танк, например БМ "Оплот". На фронте обязательно должен быть бронированный кулак, ведь самая главная ценность – это сохранение жизни наших защитников и защитниц. … Поэтому принято решение, что МОУ закажет у "Укроборонпрома" для украинской армии "Оплоты", — заявил Алексей Резников.

Также он добавил, что благодаря работе предприятий "Укроборонпрома" Украина смогла выстоять в первые месяцы войны. Первое тяжелое вооружение Запад начал поставлять Украину только в конце весны 2022 года.

Огонь из 125-мм пушки КБА-3
Фото: Минобороны Украины

БМ "Оплот" — это украинский танк, разработанный силами Харьковского конструкторского бюро машиностроения. Танк номинально находится на вооружении украинской армии, однако с 2009 года ВСУ получили всего одну машину. К тому же после начала российско-украинской войны в 2014 году встал вопрос импортозамещения российских деталей в БМ "Оплот".

Основные характеристики БМ "Оплот":

  • пушка — 125-мм КБА-3 с управляемыми ракетами "Комбат";
  • двигатель — 6ТД2 на 1200 л.с.;
  • дальность хода — 450 км;
  • максимальная скорость — 70 км/ч.

Напомним, 11 мая Алексею Резникову показали танк БМ "Оплот" на одном из полигонов в Харьковской области.

19 октября 2021 года "Укрспецэкспорт" отгрузил украинский "Оплот" в США. Контракт на поставку был подписан еще в 2018 году.