"Вопрос национальной безопасности": создан реестр олигархов РФ с активами в Украине

В реестре собраны сведения о 53 российских олигархах из списка Forbes 2021 года, владеющих 112 компаниями в Украине.

Экспертная организация StateWatch и аналитическая система YouControl представили реестр российских олигархов, которые имеют собственность в Украине. Об этом сообщает Укринформ.

Согласно данным реестра, владельцами 112 компаний выступают 53 российских олигарха из списка Forbes на 2021 год.

"Между таких фигурантов, как Фридман и Дерипаска, есть несколько десятков малоизвестных украинцам лиц, имеющих широкие сети бизнеса на нашей территории. В их собственности есть и отели, и торговые сети, и ТРЦ, и недродобывающие компании, которые могут влиять на политику целых регионов и отдельных отраслей энергетики", — говорит глава StateWatch Глеб Каневский.

В соответствии с его словами, номинальная стоимость корпоративных прав на эти компании составляет 6 миллиардов гривен. Точной оценки реальной стоимости этого бизнеса не существует.

"Но здесь вопрос больше не в экономике, а в национальной безопасности. … Задача — искоренить российский бизнес из Украины в принципе, чтобы он в дальнейшем не имел никакого влияния ни на политические процессы, ни на информационную, ни на культурную политику государства, ни на другие сферы жизни, которые, по нашему мнению, были просто проникнуты влиянием кремля из-за российских олигархов и бизнесменов в Украине", — подчеркнул глава StateWatch.

Напомним, как сообщал Bloomberg 1 июня, с началом полномасштабной войны в Украине общее состояние российских миллиардеров стремительно сократилось.

Также 15 декабря стало известно о том, что США ввели санкции против российского предпринимателя Владимира Потанина.

9 сентября СМИ написали, что Фридман предлагал перевести миллиард долларов своего личного состояния в украинский филиал "Альфа-банка", соучредителем которого он является. По словам людей, знакомых с этим вопросом, это предложение было направлено на то, чтобы убедить Великобританию снять с него санкции.