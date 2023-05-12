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Пункт снабжения и нефтебаза: в оккупированном Луганске прозвучали взрывы (фото, видео)

Фото: Скриншот | Последствия взрыва в Луганске

По предварительной информации, были нанесены удары по заводу "Полипак", который использовался как пункт снабжения ВС РФ, и нефтебазе.

В пятницу, 12 мая, во временно оккупированном Луганске прогремели два взрыва. Над городом в районе одного из заводов видны клубы дыма, передает корреспондент РИА "Новости".

Информационное агентство уточняет, что 12 мая в "ЛНР", отмечается "День республики".

Причина взрывов не установлена, однако очевидцы сообщили, что видели над городом пролет ракеты и слышали характерный звук.

К месту предполагаемых взрывов выдвинулись сотрудники силовых ведомств и МЧС.

Предварительно СМИ сообщают, что удар был нанесен по заводу "Полипак", который использовался как пункт снабжения ВС РФ. Еще один взрыв был слышен со стороны нефтебазы.

Также в Telegram-каналах публикуют информацию о том, что в Луганске сегодня был зять Шойгу, российский блогер Алексей Столяров и записывал видео недалеко от места, по которому нанесли удар. По данным СМИ, он подтвердил, что находился в Луганске сегодня, но сказал, что уже уехал. И добавил, что с ним "все в порядке".

Официально информацию об ударе по Луганску не комментировали ни оккупационные власти, ни украинский Генштаб.

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Напомним, 12 мая мэр Иван Федоров сообщил, что во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремел мощный взрыв. По данным российских СМИ, в городе якобы взорвалось самодельное взрывное устройство, спрятанное в мусорном баке.

4 мая советник мэра захваченного россиянами Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что оккупанты проводили разминирование завода "Азовсталь", в результате чего вражеские саперы подорвались на мине.