Украинские танкисты получили на вооружение танковые боеприпасы времен Югославии (видео)

По словам бойца ВСУ, югославский М86 является аналогом советских осколочно-фугасных боеприпасов ОФ19.

На вооружении украинских военных в очередной раз появились зарубежные боеприпасы, на этот раз из бывшей Югославии для танков. Об этом 14 мая сообщил танкист ВСУ на YouTube-канале Shawshank Redemption.

Украинские военные получили на вооружение производившиеся в Югославии 125-мм осколочно-фугасные боеприпасы М86. Аналитики Ukraine Weapons Tracker утверждают, что изображенный на видео снаряд производился на предприятии PRETIS Vogošća в 1987 году.

125-мм боеприпас подойдет ко всем видам танков в украинской армии начиная с Т-64 — заканчивая трофейными Т-90.

Танкист также добавил, что М-86 имеет отметку "ТОП Д-81", что означает орудие Д-81. А "ТРЕН. ФУГ" — это осколочно-фугасный боеприпас на сербскохорватском языке. При этом взрывник установлен на положении "Т" — осколочный. Кроме того, военный говорит, что боеприпас является аналогом советского боеприпаса ОФ19.

Следует добавить, что предприятия "Укроборонпрома" до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину не производили танковые боеприпасы. Поэтому в ВСУ наблюдается дефицит снарядов для танков. Недавно заграницей было налажено серийное производство боеприпасов для танков.

Напомним, 11 мая в ЕС заявили, что они передадут Украине 1 млн боеприпасов и уже направили более 1 тысячи ракет.

26 апреля в Британии отчитались, что передали Украине боеприпасы для танков Challenger 2, содержащих обедненный уран.