Рвы и пулеметные доты: в мэрии показали, как россияне готовятся к обороне Мариуполя (фото)

По словам советника мэра Петра Андрющенко, вдоль всей длины рек Кальчик и Кальмиус ВС РФ построили укрепления и замаскировали огневые точки. Чиновник призвал мариупольцев покинуть город, пока есть такая возможность.

Советник мэра временно оккупированного Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко показал, как россияне готовятся к обороне города. Соответствующее сообщение украинский чиновник опубликовал в своем Telegram-канале в понедельник, 15 мая.

По словам советника городского головы, за последние несколько месяцев россияне успели возвести укрепления вдоль всей линии рек в городе, а также за его пределами. Оккупанты построили рвы, бетонные укрепления, а также замаскированнее огневые точки.

"Без знания, что оно там есть — увидеть сложно. Все укрепления построены за последние месяцы. Возле каждого моста через реки Кальчик и Кальмиус. По всей их длине в Мариуполе и поселках на окраинах", — написал Петр Андрющенко.

Чиновник отметил, что россияне готовятся к битве за Мариуполь, что приведет к еще большим разрушениям в городе, так как при атаке и обороне ВС РФ "все преврашают в пепел".

"Хуже всего для мариупольцев — их будут держать заложниками и живым щитом оккупанты. Что делать? Выезжать, пока можно", — резюмировал Андрющенко.

Ситуация в Мариуполе

10 мая экс-председатель Донецкой ОГА Павел Жебривский заявил, что летом 2023 года Мариуполь может остаться без пресной воды. Оккупанты в Мариуполе берут воду из двух небольших водохранилищ, но шансы на то, что месторождения воды высохнут к июню-июлю очень велики.

8 мая стало известно, что в захваченном Мариуполе оккупационная администрация объявила мобилизацию.

Ранее, 29 апреля, президент Украины Владимир Зеленский опубликовал ролик о том, как изменился вид Мариуполя из космоса. По словам главы государства, город разрушен более чем на 90%.

24 апреля пресс-служба муниципалитета Мариуполя опубликовала фоторепортаж из оккупированного города, по которому виден уровень разрушений. По данным городских властей, россияне убили более 22 тысяч горожан, разрушили более 1300 зданий. Также оккупанты уничтожили ряд культурных и исторических памятников.