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Военный Фокус Российско-украинская война

4 IRIS-T SLM и тяжелая бронетехника: Германия анонсировала новый пакет военной помощи

Фото: armyinform | Немецкая система ПВО IRIS-T SLM

По информации Минобороны ФРГ новый пакет военной помощи стоимостью более 2,7 миллиарда евро будет включать в себя также 30 танков Leopard, 20 БМП Marder более 100 ББМ и многое другое.

Работа над формированием объявленного Германией Украине пакета военной помощи уже началась. Сейчас идут работы по производству новейших систем ПВО IRIS-T SLM, которые будут переданы Киеву. Об этом 15 мая во время брифинга заявила спикер Министерства обороны ФРГ Надин Крюгер, передает "Укринформ".

По ее словам, контракты о некоторых видах вооружений уже заключены и сейчас активно идет процесс производства систем ПВО IRIS-T SLM, которых в Украину будет направлено 4 в дополнение к 4, анонсированным ранее.

Новый пакет военной помощи от немецкого правительства стоимостью более 2,7 миллиарда евро, по информации Минобороны ФРГ, будет включать в себя:

  • 18 колесных гаубиц;
  • 4 системы ПВО IRIS-T SLM;
  • пусковые устройства IRIS-T SLS;
  • управляемые ракеты для систем ПВО;
  • артиллерийские боеприпасы;
  • 30 танков Leopard 1A5;
  • 20 БМП Marder;
  • более 100 боевых бронированных машин;
  • более 200 беспилотников-разведчиков;
  • инфракрасные системы визуализации.

Напомним, в конце апреля стало известно, что Германия передает Украине еще одну систему противовоздушной обороны Iris-T SLM, эту информацию подтвердило Федеральное правительство Германии.

5 мая Генеральный штаб Украины показал фотографии с работой ЗРК IRIS-T на боевом дежурстве. Зенитный ракетный комплекс ПВО и ПРО среднего радиуса IRIS-T SLM способен уничтожать практически все цели на расстоянии до 40 км.