4 IRIS-T SLM и тяжелая бронетехника: Германия анонсировала новый пакет военной помощи
По информации Минобороны ФРГ новый пакет военной помощи стоимостью более 2,7 миллиарда евро будет включать в себя также 30 танков Leopard, 20 БМП Marder более 100 ББМ и многое другое.
Работа над формированием объявленного Германией Украине пакета военной помощи уже началась. Сейчас идут работы по производству новейших систем ПВО IRIS-T SLM, которые будут переданы Киеву. Об этом 15 мая во время брифинга заявила спикер Министерства обороны ФРГ Надин Крюгер, передает "Укринформ".
По ее словам, контракты о некоторых видах вооружений уже заключены и сейчас активно идет процесс производства систем ПВО IRIS-T SLM, которых в Украину будет направлено 4 в дополнение к 4, анонсированным ранее.
Новый пакет военной помощи от немецкого правительства стоимостью более 2,7 миллиарда евро, по информации Минобороны ФРГ, будет включать в себя:
- 18 колесных гаубиц;
- 4 системы ПВО IRIS-T SLM;
- пусковые устройства IRIS-T SLS;
- управляемые ракеты для систем ПВО;
- артиллерийские боеприпасы;
- 30 танков Leopard 1A5;
- 20 БМП Marder;
- более 100 боевых бронированных машин;
- более 200 беспилотников-разведчиков;
- инфракрасные системы визуализации.
Напомним, в конце апреля стало известно, что Германия передает Украине еще одну систему противовоздушной обороны Iris-T SLM, эту информацию подтвердило Федеральное правительство Германии.
5 мая Генеральный штаб Украины показал фотографии с работой ЗРК IRIS-T на боевом дежурстве. Зенитный ракетный комплекс ПВО и ПРО среднего радиуса IRIS-T SLM способен уничтожать практически все цели на расстоянии до 40 км.