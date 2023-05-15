Гаубица М777 уничтожила российский "Тюльпан" на левом берегу Херсонской области (видео)

Украинский расчет мог нанести удар по оккупантам управляемыми высокоточными боеприпасами, на что указывает прямое попадание в российскую САУ первым же выстрелом.

В Херсонской области военнослужащие 406 артиллерийской бригады уничтожили российский самоходный миномет 2С4 "Тюльпан" калибра 240-мм. Видео 15 мая опубликовала пресс-служба подразделения ОАБр им. генерала-хорунжего Алексея Алмазова.

Сообщается, что украинские защитники установили место дислокации российского миномета, который атаковал украинские позиции.

Успешная контрбатарейная борьба позволила артиллеристам уничтожить вражескую САУ вместе с экипажем. Примечательно и то, что артобстрел проводился на сравнительно большом расстоянии с правобережья Днепра.

По мнению журналистов издания Militarnyi, украинский расчет мог нанести удар по оккупантам управляемыми высокоточными боеприпасами, на что указывает прямое попадание в российскую САУ первым же выстрелом.

Уничтожение самоходного миномета 2С4 "Тюльпан"

Точное место дислокации уничтоженной САУ — западные окрестности поселка Нечаево в Херсонской области.

Авторы опубликованной видеозаписи не сообщают о разновидности вооружения, которым был сделан прицельный выстрел. Но известно, что у упомянутой бригады есть гаубицы М777, которые могут комплектоваться высокоточными боеприпасами M982 Excalibur.

2С4 "Тюльпан"

Самоходный миномет 2С4 "Тюльпан" был разработан заводом Уралтрансмаш на основе буксованной артиллерийской установки М-240. Российские войска применяют его для уничтожения укреплений, живой силы и техники противника обычными и специальными (ядерными) боеприпасами.

Российские артиллеристы готовят боеприпасы для самоходного миномета 2С4 "Тюльпан"

Напомним, что белорусская армия готовится встретить американские танки снайперскими винтовками. По данным расследователей, военнослужащих армии РБ планируют обучать применению против танков M1 Abrams и БМП M2 Bradley винтовки Драгунова.

Также сообщалось, по словам Эмманюэля Макрона, Франция открыла двери для обучения украинских пилотов. Работы в этом направлении могут начаться уже сейчас.