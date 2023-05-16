По примеру Британии: Франция передаст Украине дальнобойные ракеты, — Макрон

Франция, так же как и Великобритания, имеет на вооружении ракеты большой дальности Storm Shadow, однако использует для них название SCALP-EG.

Франция передаст Вооруженным силам Украины крылатые дальнобойные ракеты в рамках нового пакета помощи. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1 15 мая.

По словам французского лидера, Украина в ближайшие недели получит дальнобойные ракеты, а также десятки единиц бронетехники, в частности боевые машины AMX-10RCs.

Как отмечает Макрон, стратегия его страны заключается в том, чтобы "помочь Украине выстоять, чтобы вернуть всех за стол переговоров".

Президент Франции также заявил, что Париж ведет переговоры с рядом стран касательно "обучения пилотов" и высказался о поставках Украине самолетов.

"Мы не поставляем оружие, которое позволило бы добраться до России. Иногда приходится устанавливать ограничения. Мы не должны ослаблять способность Франции защищать себя", — сказал Макрон о передаче ВСУ истребителей.

Отметим, что Франция имеет на вооружении ракеты Storm Shadow, которые ВСУ ранее получили от Великобритании, однако использует для них название SCALP-EG.

Ранее, 11 мая, министр обороны Великобритании Бен Уоллес официально подтвердил передачу Украине ракет Storm Shadow. Согласно заявлению Уоллеса, переданные Великобританией ракеты Storm Shadow будут дополнением к уже полученным системам большой дальности.

По словам главного редактора Defense Express Олега Каткова, англо-французская малозаметная крылатая ракета большой дальности воздушного базирования Storm Shadow способна обходить ПВО врага и имеет эффективность 97%.

В свою очередь спикер Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что Storm Shadow можно сравнить с российскими крылатыми ракетами Х-101, которыми оккупанты регулярно обстреливают территорию Украины.