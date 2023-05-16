Первый "Искандер-М": украинская ПВО смогла сбить одну из самых разрушительных ракет РФ

В марте 2023 года в Воздушных силах подтвердили, что ПВО может сбивать крылатые ракеты "Калибр". Однако в минувшую ночь Украина доказала, что может сбивать и другие группы российских ракет.

В ночь на вторник, 16 мая, украинская ПВО смогла сбить крылатую ракету "Искандер-М", которую ранее, по информации Минобороны Украина не могла сбить. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

По информации генерала, в минувшую ночь российские оккупанты запустили по Украине 6 гиперзвуковых ракет "Кинжал", 9 крылатых ракет "Калибр", а также 3 баллистических ракеты С-400 и "Искандер-М".

"Из шести самолетов МиГ-31К было запущено шесть аеробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 9 крылатих ракет "Калибр" – из кораблей у Черного моря и три ракеты наземного базирования (С-400, "Искандер-М"). Все 18 ракет уничтожены средствами противовоздушной обороны Воздушных сил Украины", — отметил Залужный.

Информация о том, что украинская ПВО способна сбивать крылатые ракеты "Калибр" была подтверждена спикером Воздушных сил ВСУ Юрием Игнатом еще в марте. Однако спикер ВС ВСУ тогда же упомянул, что до недавнего времени "Кинжалы" и "Искандеры-М" украинская ПВО сбивать не могла.

Напомним, что в ночь на 16 мая Россия совершила массивную ракетную атаку Украины. В частности, оккупанты направили на столицу Украины ракеты разных типов воздушного, морского и наземного базирования.

Также, по словам главы КГВА Сергея Попко, в ночь на 16 мая россияне запустили в направлении украинской столицы максимальное количество ракет за кратчайший промежуток времени.