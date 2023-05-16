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ФСБ задержала украинку, которая "сдавала позиции оккупантов": в росСМИ назвали имя (видео)

Фото: Скриншот | В РФ заявили о задержании украинки, которая якобы помогала ВСУ

Против девушки, как сообщили спецслужбы РФ, было заведено уголовное дело по факту шпионажа. Некоторые издания утверждают, что речь идет про крымскую татарку Ление Умерову, которую с декабря удерживали в Северной Осетии.

Федеральная служба безопасности Российской Федерации задержала украинку за то, что она якобы передавала данные о позициях ВС РФ. Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей спецслужбы, передают росСМИ 16 мая.

Россияне отмечают, что гражданка Украины, которая была задержана, якобы помогала украинским военным и сообщала им об объектах и позициях группировки войск "Восток".

"В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий вскрыта и пресечена шпионская деятельность 25-летней гражданки Украины. По заданию иностранных спецслужб подозреваемая передавала информацию в отношении объектов, военной техники, укреплений и боевых позиций ВС РФ", — говорится в сообщении.

При обыске у нее были изъяты технические средства, в которых и были найдены все данные о деятельности российской группировки, как пишут СМИ. Это все она использовала против России.

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В результате против девушки возбудили уголовное дело по факту шпионажа и она находится под арестом.

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По информации "Медиазоны", подозреваемой российскими спецслужбами девушка является крымской татаркой Ление Умеровой, хоть ее лицо на опубликованном ролике закрыто.

Еще 5 мая Лефортовкий районный суд Москвы отправил женщину в СИЗО в деле про шпионаж, а других постановлений об аресте по этой статье на сайте нет.

Задержали Лению Умерову в декабре и практически полгода ее удерживали силовики в Северной Осетии.

"Она ехала из Киева в Крым к отцу, у которого онкологическое заболевание. Ее задержали на КПП "Верхний Ларс" и доставили в отдел полиции во Владикавказе", — говорится в сообщении.

Напомним, 24 апреля сообщалось, что СБУ задержала коллаборантку, проходившую испытательный срок, за сотрудничество с ФСБ. Женщину уже привлекали к ответственности за оправдание вооруженной агрессии РФ в 2022 году, однако с начала нового года она продолжила свою подрывную деятельность против Украины.