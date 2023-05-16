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БМП и танки: в соцсети показали сожженную технику ВС РФ вблизи Угледара (фото)

Фото: Скрин видео | в соцсети показали сожженную технику ВС РФ под Угледаром

Российские оккупанты потеряют вблизи Угледара БМП-3, гордость ВПК РФ.

Российские БМП разных модификаций и танки уничтожены вблизи разрушенного города Угледар Донецкой области. Соответствующие фото были опубликованы в сети, передает Фокус.

На снимках можно увидеть, что новая разработка российско-военного промышленного комплекса БМП-3. Также в металлолом превратились танки, БМП-2 и другие транспортные средства.

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Поражение России под Угледаром

Войска РФ потерпели близ Угледара сокрушительное поражение зимой 2023 года. По данным аналитиков американского Института изучения войны, российские подразделения потеряли не менее 130 танков и бронетранспортеров. Они отметили, что потери россиян в районе населенного пункта свидетельствуют о неспособности российской армии учиться на своих ошибках. Это сражение украинская сторона охарактеризовала, как крупнейшее танковое сражение на сегодня. Среди российских подразделений, отметивших наибольшие потери, была 155-я морская пехотная бригада армии Российской Федерации.

Напомним, 16 мая стало известно, что пулеметчик из Черновцов под псевдонимом "Святой" получил несколько обломочных ранений в ногу прямо во время штурма ВСУ враждебных позиций в районе Угледара, но 6 часов продолжал бой. Мужчина отказался эвакуироваться, зная, что так группа потеряет нескольких людей, поэтому продолжил бой несмотря на боль и кровотечение. В тот день пехотинцы пулеметного взвода 72-й бригады ВСУ получили приказ взять под контроль стратегически важный участок фронта. Силы были неравные — количество оккупантов преобладало количество украинских защитников в несколько раз, но, несмотря на это, воины смогли приблизиться к позиции россиян и атаковать.

Также 1 мая ВСУ показали украинский огневой комплекс "Шабля" под Угледаром. По словам военных, сейчас учат бойцов управлению турелью на дистанционном управлении и одновременно оборудуют для нее позиции. "Шабля" работает на дистанционном управлении. Может подключаться через сетевой кабель или Wi-Fi.