Хотят депортировать в РФ? Оккупанты ускорили "медосмотры" детей в Луганской области, — ОВА

По информации Луганской областной военной администрации, россияне в ускоренном режиме уже осмотрели почти 130 тысяч юношей и девушек.

В оккупированной части Луганской области россияне ускорили так называемые "медосмотры" детей, после чего их могут начать вывозить в Российскую Федерацию. Об этом сообщает Луганская ОВА.

"Врачам поставлена задача завершить все до конца мая. То ли денег на длительную командировку медицинских работников из РФ уже не хватает, то ли детей будут пытаться принудительно вывозить уже с начала лета", – говорится в публикации.

Отмечается, что захватчики в ускоренном режиме уже осмотрели почти 130 тысяч юношей и девушек.

Выводы ОБСЕ касательно вывоза детей в Россию

В отчете ОБСЕ, опубликованном 4 мая, сказано, что за год полномасштабной войны в Украине российские военные незаконно вывезли в РФ около 300 тысяч малолетних и несовершеннолетних детей.

Детей вывозили по нескольким, надуманным причинам. Среди них – эвакуация по соображениям безопасности, передача с целью усыновления или патронатного воспитания и временное пребывание в так называемые лагерях отдыха.

Экспертная миссия ОБСЕ пришла к выводу, что насильственное перемещение украинских детей на временно оккупированные территории и на территорию Российской Федерации может быть приравнено к военному преступлению и/или преступлением против человечности.

Напомним, 16 мая российский сенатор Андрей Клишас сообщил, что в Думу внесли поправки по оккупированным территориям. По его словам, среди прочего документ предусматривает "принудительное и контролируемое перемещение" граждан с территорий, где действует военное положение (Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области – ред.), в регионы, где военное положение не объявлено.