Россия не сможет нанести удар по Киеву, – военный эксперт назвал условие

Военный эксперт Томас Тейнер заявил, что Украина получила от союзников около двух десятков ракетных систем Patriot с перехватчиками ракет и самолетов.

Пока Вашингтон будет поставлять Украине зенитные ракетные комплексы Patriot, Россия не сможет нанести удар по Киеву. Такой прогноз итальянский военный эксперт Томас Тейнер обнародовал в Twitter.

"Украинцы получили около 20 пусковых установок M902 Patriot. Если они используют половину с PAC-3 (слева) и половину с PAC-2 (справа), у них есть 160 ракетных перехватчиков и 40 авиационных перехватчиков, готовых к запуску", – написал он.

По словам эксперта, пока США продолжают поставлять перехватчики PAC-3, Россия не сможет нанести удар по Киеву.

Фейки об уничтожении Patriot

16 мая в Минобороны РФ отчитались о "поражении" ЗРК Patriot ракетами "Кинжал". За несколько часов до этого об уничтожении Patriot заявили росСМИ.

Однако группа "Информационное сопротивление" заявила, что это – фейк, поскольку на представленном россиянами видео работает не ЗРК Patriot, а другая система противовоздушной обороны.

Охота на Patriot

В пресс-службе главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного также утверждают, что в ночь на 16 мая украинские силы противовоздушной обороны сбили в небе над Украиной все 18 ракет, включая 6 ракет Х-47М2 "Кинжал".

12 мая CNN сообщала, что некоторое время назад Россия уже пыталась уничтожить переданную Украине систему ПВО Patriot, для чего использовалась гиперзвуковая ракета. Однако замысел оккупантов провалился, и вместо этого ВСУ перехватили запущенную российскую ракету "Кинжал", пояснили представители США.

Напомним, в ночь на 16 мая Киев подвергся массированной ракетной атаке ВС РФ. Оккупанты одновременно применили БПЛА, крылатые и баллистические ракеты. В Киевской городской военной администрации назвали эту атаку исключительной по своей плотности.