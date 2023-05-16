"Это было просто заявление": в Беларусь еще не завезли ядерное оружие, — постпред РБ в ООН

Валентин Рыбаков подчеркнул, что это просто объявление о намерении и ничего в практическом смысле не было сделано в этом отношении.

Тактическое ядерное оружие из России в Беларусь еще не доставили. Об этом заявил во время дебатов в ООН постоянный представитель РБ при организации Валентин Рыбаков сегодня, 16 мая.

Он также заявил, что заявление Путина об этом намерении было "просто заявлением".

"Это объявление о размещении тактического ядерного оружия в Республике Беларусь — прежде всего это просто заявление. Ничего в практическом смысле не было сделано в этом отношении", — сказал он.

Президент РФ Владимир Путин 25 марта заявил о том, что Россия с 3 апреля начинает строительство хранилища для ядерного оружия на территории Беларуси. По словам главы Кремля, работы должны завершиться 1 июля 2023 года.

Напомним, 4 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о том, что Беларусь получила комплекс "Искандер-М", способный запускать ядерные ракеты. Он добавил, что использовать ядерные средства поражения могут и часть самолетов белорусской штурмовой авиации. Все эти меры российское военное командование объясняет защитой безопасности "Союзного государства".

Мы также писали о том, что 2 апреля Алексей Данилов заявил о том, что Китай не позволит РФ разместить ядерное оружие в Беларуси. Заявления Путина о размещении ядерного оружия РФ на территории Беларуси, секретарь СНБО считает шантажом, чтобы заставить США согласиться на определенные переговоры с Россией.

Фокус 31 марта детально анализировал "ядерные" угрозы Путина и Лукашенко. Некоторые эксперты уверены, что мир оказался перед новым этапом военной эскалации.