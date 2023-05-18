В американском штате Юта заметили чешский танк Т-72: известно место назначения (фото)
Это уже второй танк, зафиксированный на территории США. Ранее также на трале заметили Т-90. Обе машины перевозят в один и тот же центр Пентагона.
Второй месяц на автомагистралях США замечают танки. На этот раз чешский Т-72. Об этом сообщает The War Zone.
13 мая бывший авиационный электротехник ВМС США Дэйв Троян наткнулся на танк советской разработки в штате Юта. Троян готовился искать места падения самолетов времен Второй мировой, но наткнулся на Т-72. Скорее всего, этот Т-72 является чешской модернизацией компании Excalibur Army. Чехия раньше должна была восстановить 90 танков для украинской армии.
"Я посмотрел на подъехавший грузовик, чтобы заправиться бензином, и сразу узнал, что он везет российский танк. Танк был в комплекте с лобовой динамической броней", — рассказал Троян.
На машине также была наклейка, располагавшая данными о назначении танка. Машину перевозили из Национального автомобильного испытательного центра (NATC) в Неваде в Национальный наземный центр разведки (NGIC) на Абердинском испытательном полигоне (APG) в Мэриленде. Стоит отметить, что туда же перевозили и недавно замеченный на дороге Т-90.
Издание обратилось в NATC, чтобы узнать, что делали с танком, а также как он к ним попал. Однако ответа еще нет.
Центр NGIC является одним из ведущих центров Минобороны США, где анализируют потенциал иностранных Сухопутных сил для обеспечения собственного преимущества. Поэтому в издании предполагают, что модернизированный Т-72 для Украины будет проходить какие-то дополнительные испытания или его дополнительно будут анализировать.
Однако понятно только то, что танк еще не доехал до места назначения и находится в пути.
Напомним, 19 апреля в Пентагоне назвали конечный пункт для российского танка Т-90А в штате Луизиана. Его пришлось временно оставить на стоянке из-за поломки тягача.
13 апреля в соцсетях опубликовали фотографию трофейного танка Т-90А, который привезли в штат Луизиана.